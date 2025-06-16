Врач проекта "Неопалимые" уже лечит воина, на теле которого выжгли надпись "Слава России"

Украинский военный, на теле которого оккупанты выжгли надпись "Слава России" начал лечение. Медики обещают убрать позорное "клеймо" на теле героя.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на врача проекта "Неопалимые" Александра Туркевича.

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Военного после плена уже лечат

По словам дерматолога Александра Туркевича, он взялся за лечение воина, который более 15 месяцев назад попал в российский плен. Там россияне издевались над украинским защитником. В частности, хирург во время операции оставил на его теле выжженную надпись "Слава России". Воин был без сознания, а очнулся уже с "подарком" от врача и многочисленными шрамами.

Следы издевательств над военным заметил медик в одном из региональных центров, где защитники проходят реабилитацию. Он выложил фото в сеть, оно разлетелось по всему миру. Такой жест со стороны россиян в очередной раз показал их истинное лицо и желание издеваться над пленными.

Рубцы освобожденного из плена украинского военного начали лечить в сети клиник "Неопалимые", где медработники уже три года бесплатно оказывают помощь гражданам с деформационными травмами, ожогами и рубцами.

Так во время первого этапа лечения воина в пораженную зону введут полинуклеотид.

Это отправная точка в нашем путешествии к коже без этих гадких слов,

– отметил Туркевич.

Пересадку кожи пока проводить не планируют, ведь пациент имеет склонность к гипертрофическим рубцам.