Надувные куклы и насос: нардеп Тищенко опозорился из-за формулы Штайнмайера

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко снова попал в неприятную курьезную ситуацию. Он не смог объяснить, что такое формула Штайнмайера и сравнил Украину с насосом.

Журналисты "Громадского" подловили Тищенко в кулуарах Рады. Они спросили нардепа, что такое формула Штайнмайера и что он думает по поводу разведения сил на Донбассе.

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В ответ парламентарий вспомнил предыдущую власть и сравнил Украину с насосом, в котором ничего не работает.

Я сравниваю сегодня Украину, нашу родную, нашу Украину, которую нам построили наши предшественники, с насосом. Где, куда не возьмешь, что не берешь – все что-то не работает,

– заявил депутат.

После этого народный избранник попытался объяснить, о чем идет речь в формуле Штайнмайера, на которую Украина согласилась во время переговоров в Минске.

"Я о формуле уже сказал. Это разведение. Самое главное надо понять, только под присмотром ОБСЕ. И только по законам Украины. Все, точка", – сказал Тищенко.

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Тогда депутат начал рассказывать о надувной кукле. Однако, что именно он хотел объяснить этим сравнением – остается непонятным.

"Вот вы, например, берете игрушку. Куклу берете, вот берете куклу. Например, надувную куклу вы берете. Вы знаете как с ней справиться? Нет. Вот куклу берете и чтобы знать как... Или, не знаю, машину, покупаете машину. Вы знаете как с ней? Вот чтобы с ней справиться вам нужна инструкция", – подытожил он.

В какие скандалы попадал Тищенко?Ресторатор, телеведущий и новоизбранный нардеп Николай Тищенко ранее минимум дважды попадал в скандал в Верховной Раде.



29 августа, в день первого заседания новоизбранной Рады, депутат не смог вспомнить события 29 августа 2014 года (говорится об Иловайской трагедии). А на вопрос журналистки отреагировал агрессивно: "Вы задаете мне такие вопросы, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами общался".



А 20 сентября корреспондентка задала вопрос Тищенко о составе нового Кабмина. "Слуга народа" не смог ответить, хотя перед этим голосовал за этот Кабмин. Более того – Тищенко набросился на журналистку с криками "Кто вы такая" и предложениями "попить водички".