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      Наев: Российские военные и тролли в погонах и без них хорошо понимают язык украинского оружия

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      Сергей Наев – генерал-лейтенант, командующий Объединенных сил
      Сергей Наев – генерал-лейтенант, командующий Объединенных сил / 24 канал

      С российскими военными, которые принимают непосредственное участие в агрессии Российской Федерации против Украины, каждый день ведется разговор языком украинского оружия. И этот язык они очень хорошо понимают.

      Об этом рассказал главнокомандующий Объединенных сил в интервью изданию "Голос Украины" (газета Верховной Рады Украины).

      Читайте также: Мы должны вернуть не только земли, но и людей, обманутых Россией, – Наев о миссии ООС

      Также Наев зацепил несколько особенно важных тем жизни Украины и ООС и выразил свое мнение о них.

      Кто это – "военнослужащий ВСУ"

      Современный украинский военный, по словам генерала:
      – Обеспечен всем на уровне стандартов армий передовых стран мира.
      – Хорошо подготовленный боец, в том числе и для гибридной войны.
      – Мотивированный защитник и профессионал.

      Гибридная война и выборы

      Чем ближе к выборам, подчеркнул Наев, тем больше провокаций в информационном пространстве происходит.

      Целая фабрика российских троллей в погонах и без них организует в регионах Украины, в соцсетях, блогах, форумах и мессенджерах информационные атаки. Целью их является одно: навязать русскую мысль украинскому избирателю,
      – отметил командующий Объединенных сил.

      Только методы разные: подмена понятий, ложь, спекуляции и манипуляции.

      Украина и НАТО

      Украина давно и последовательно держит курс на вступление в Североатлантический альянс. Всю предыдущую, до 2014, историю независимой Украины это тоже делалось, но медленно и неуверенно. Последние же 5 лет – стремительный рывок вперед. Украинская армия сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту – в некоторых вопросах и шагает впереди. Наев считает, что срок вступления Украины в НАТО – не так уж и далек.

      Украина – Россия

      Те российские военные, которые втихаря переоделись в форму наемников и начали обстреливать мирные населенные пункты, женщин, детей – они не имеют права называться военными.

      Потому что быть военным – значит иметь честь, совесть и мужество. Быть готовым защищать свою родную землю до последнего вздоха, а не требовать чужой, мирной земли. Тогда это не военный, а мародер, преступник,
      – подытожил Наев.

      Кто такой Сергей Наев?
      48 лет. В 1991-1992 годах после окончания Московского высшего общевойскового командного училища служил в Германии. Потом – в Дальневосточном военном округе. В Вооруженных Силах Украины – с мая 1993 года. Генерал-лейтенант.

      В 2014 был руководителем сектора "Б" во время боев за Донецкий аэропорт. С начала 2015 – начальник штаба оперативного командования "Юг", по 2017 – командующий оперативного командования "Восток". Занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.

      С 7 марта 2018 года – заместитель начальника Генштаба ВСУ. С 16 марта 2018 года – Командующий Объединенных сил.

      Также известно, что родной брат Сергея Наева живет и работает в оккупированном Крыму.

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Вооруженные силы Украины Российская пропаганда НАТО Сергей Наев Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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