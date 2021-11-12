Наезд на двоих детей в Харькове: водителю объявили подозрение

В Харькове 11 ноября водитель элитного внедорожника сбил 2 детей, которые переходили дорогу. Его сразу после этого задержали и направили на экспертизу.

На следующий день мужчине уже объявили подозрение. Сейчас уже известна статья, по которой его могут судить.

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Какое наказание возможно

Автомобиль двинулся на красный свет и сбил детей на переходе. Водителя направили на экспертизу из-за подозрительного поведения. Специалисты установили, что в крови задержанного было запрещенное вещество.

Потому этот случай начали расследовать по статье "Нарушение правил управления транспортом, совершенное в состоянии опьянения". Если смогут доказать вину подозреваемого в суде, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы и лишение прав на срок от 5 до 8 лет.

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