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Наезд Hummer'а на девочку в Киеве: отец задержанного обнародовал их версию событий

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Отец Островского рассказал о действиях своего сына в момент и после смертельного наезда на девочку в Киеве
Отец Островского рассказал о действиях своего сына в момент и после смертельного наезда на девочку в Киеве / Соцсети

Отец водителя автомобиля Hummer, который совершил наезд на девочку в Киеве, убеждает, что его сын Кирилл Островский никуда не убегал с места ДТП и потом даже всячески помогал. Кроме того, по его словам, предполагаемый виновник смерти несовершеннолетней тормозил и пытался избежать наезда, а ребенок, как подчеркивает мужчина, появился на дороге внезапно.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

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По словам мужчины, его сын не ехал на красный и пытался затормозить в тот момент, когда ребенок резко выбежал на дорогу, чтобы не допустить на нее наезда. Также он предполагает, что авария произошла, когда, вероятно, менялся сигнал светофора.

Он ехал во втором ряду, но возле пешеходного перехода стояла большая машина – джип какой-то или микроавтобус – он уже не помнит. И вдруг резко под колеса выскочила девочка, а за ней мама сразу. Понятное дело, он попытался затормозить, но у него не получилось. Он так и не понял, почему, но или не сработали тормоза, или они сработали юзом (скольжение по дороге колес транспортного средства, при котором линейная скорость поверхности колес ниже, чем скорость опорной поверхности относительно транспортного средства – 24 канал), я не знаю точно, это мои предположения. Невозможно было быстро среагировать, когда из-за автобуса или машины выбегает маленький ребенок под колеса прямо,
– отметил он.

Одновременно отец Островского добавляет, что Кирилл на самом деле не собирался бежать с места инцидента и не находился под воздействием алкоголя или других веществ. Как подчеркивает Островский-старший, это уже подтверждено экспертизами.

"Снять номера – это импульс, самосохранение. А потом он вернулся и пытался помогать, помогать всем: и "скорую" вызвать, и девочке помогать. Просто машину там негде было поставить, припарковать – он чуть ниже ее поставил", – говорит отец задержанного.

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Добавим, что семья водителя намерена "добиваться правды" и доказать, что Кирилл Островский совершил наезд не по своей вине.

Напомним, вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок умер от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

Впоследствии выяснилось, что водителем автомобиля оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet.

Ему уже объявили о подозрении и мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Судебное заседание по избранию меры пресечения, вероятно, состоится в четверг, 26 июля.

 

 

Теги: Жертвы Новости Украины Новости Киева Криминальные новости ДТП з Hummer у Киеве Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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