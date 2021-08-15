Планируют получить еще 3 миллиарда метров кубических перспективных запасов газа на Шоссейной площади. Эти запасы размещены на Харьковщине.

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"Нафтогаз" планирует увеличить перспективные запасы

В компании хотят получить эти 3 миллиарда на Шоссейной площади, пробурив 2 новые разведочные скважины.

Хотя сейчас бурение уже завершили, и проводят подсчет запасов по международной классификации SPE-PRMS.

Что известно о Шоссейной площади

Это новый участок (Гринфилд) и один из самых перспективных объектов. Она размещена в Харьковской области и граничит с Западно-Сосновским месторождением, перспективы которого доказали ранее;

В 2017 году на участке Шоссейной и Западно-Сосновском месторождении провели 3D-сейсмику.

Установили, что объем запасов газа вырос с 5 до 10 миллиардов метров кубических газа.

Именно тогда приняли решение провести геологоразведку на Шоссейной площади.

Там уже пробурили 10 скважин, из которых добыли 253 миллионов метров кубических газа и более 2 тысяч тонн конденсата.

Благодаря ускорению геологоразведочных работ на 10 самых перспективных гринфилдах мы планируем нарастить ресурсную базу на почти 40 миллиардов метров кубических газа,

– говорится в сообщении.

Именно успешные пробурены последние скважины позволяют рассматривать возможность закладывать точки для сооружения новых скважин.