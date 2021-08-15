В "Нафтогазе" хотят нарастить ресурсную базу почти на 40 миллиардов кубометров: что будут делать
Источник:фейсбук "Нафтогаз Разведка и Добыча"
"Нафтогаз" хочет ускорить выполнение геологоразведочных работ на 10 самых перспективных участках. Именно так планируют нарастить ресурсную базу на почти 40 миллиардов метров кубических газа.
Планируют получить еще 3 миллиарда метров кубических перспективных запасов газа на Шоссейной площади. Эти запасы размещены на Харьковщине.
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"Нафтогаз" планирует увеличить перспективные запасы
В компании хотят получить эти 3 миллиарда на Шоссейной площади, пробурив 2 новые разведочные скважины.
Хотя сейчас бурение уже завершили, и проводят подсчет запасов по международной классификации SPE-PRMS.
Что известно о Шоссейной площади
- Это новый участок (Гринфилд) и один из самых перспективных объектов. Она размещена в Харьковской области и граничит с Западно-Сосновским месторождением, перспективы которого доказали ранее;
- В 2017 году на участке Шоссейной и Западно-Сосновском месторождении провели 3D-сейсмику.
- Установили, что объем запасов газа вырос с 5 до 10 миллиардов метров кубических газа.
- Именно тогда приняли решение провести геологоразведку на Шоссейной площади.
- Там уже пробурили 10 скважин, из которых добыли 253 миллионов метров кубических газа и более 2 тысяч тонн конденсата.
Благодаря ускорению геологоразведочных работ на 10 самых перспективных гринфилдах мы планируем нарастить ресурсную базу на почти 40 миллиардов метров кубических газа,
– говорится в сообщении.
Именно успешные пробурены последние скважины позволяют рассматривать возможность закладывать точки для сооружения новых скважин.Обратите внимание! "Нафтогаз", кроме месячного и годового тарифа предлагает еще один – "Комфортный сезон". Он будет действовать с 9 августа 2021 года. Его цена будет зафиксирована на уровне годового тарифа – 7,96 гривны за кубометр газа. Цена будет действовать в течение отопительного сезона с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года – полных 7 месяцев.