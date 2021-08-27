Именно это стало одним из факторов увеличения спотовых цен на газ в Евросоюзе и Украине. Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский.

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Белявский рассказал, что есть 3 основных фактора, которые повлияли на резкий рост спотовых цен на газ в Евросоюзе и Украине:

"Искусственный дефицит поставок газа (организован Газпромом для давления на Евросоюз в вопросе запуска "Северного потока-2");

рост спроса на электроэнергию (восстановление экономики после пандемии);

а также снижение выработки возобновляемой энергетики (неблагоприятная погода).

Именно поэтому спотовая цена газа продолжает расти. Сейчас на хабе TTF она составляет 490 долларов или 13 230 гривен за тысячу кубометров, не учитывая транспортировку до границы Украины и других сборов.

Стабилизировать цену можно, – Максим Белявский

Стабилизировать ценовую ситуацию на энергетическом рынке Евросоюза может увеличение объемов транспортировки газа через газотранспортную сеть Украины,

– объяснил директор по интегрированным коммуникациям.

Добавил также, что наша система, в отличие от "Северного потока-2" и других маршрутов – "может оперативно реагировать на изменение рыночного спроса (благодаря газохранилищам), таким образом ограничивая коридор колебаний спотовых цен на газ, и соответственно – уменьшая потребность в сжигании угля и снижая выбросы диоксида углерода".

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