А период моратория использовать для "переоценки" ситуации с российским газопроводом, и "прийти к общей европейской позиции".

Обратите внимание Пример для Украины: в Польше хотят компенсаций от Германии из-за "Северного потока-2"

"Нафтогаз" призывает все заинтересованные стороны не допустить снятия санкций с Nord Stream 2

По этому поводу комментарий опубликовала Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

Там обращение поддерживают только частично – ведь считают, что призывать к поиску компромисса или отмене санкций США – недопустимо .

Как отметил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, было ожидаемо, что новая власть в США будет искать компромиссы с Германией, которая хочет достроить "Северный поток-2". Ведь Берлин является важным партнером Вашингтона в НАТО.

Риски отказа от санкций со стороны новой администрации (Белого дома – 24 канал) были понятны. Я ожидал, что мои предшественники будут играть на опережение,

– заявил Витренко.

Теперь же очевидно, что есть "высокая вероятность возникновения новых угроз".

Поэтому "Нафтогаз" обратился ко всем заинтересованным сторонам – органам государственной власти, общественным деятелям, экспертному сообществу и так далее, – чтобы немедленно и публично призвать стратегических партнеров не допустить снятия санкций США с проекта "Северный поток-2".

Почему "Нафтогаз" выступил с таким призывом Дело в том, что в мае 2021 США ввели санкции против ряда российских судов и компании, связанных с "Северным потоком-2". Но – остановили действие санкций против оператора Nord Stream 2 AG.



Это означает, что россияне стали на заметный шаг ближе к достройке своего газопровода в обход Украины, работа которого ударит как по нашей экономике, так и по энергетической безопасности Европы в целом.