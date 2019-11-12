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      "Нафтогаз" арестовал счета компании, выпустившей облигации для "Газпрома"

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      "Нафтогаз" арестовал счета компании, выпустившей облигации для "Газпрома"
      "Нафтогаз" арестовал счета компании, выпустившей облигации для "Газпрома" / gazprom.ru

      "Нафтогаз" добился ареста счетов компании, которая выпускала на азиатских рынках евробонды "Газпрома".

      Арест наложили для выполнения решений Стокгольмского арбитража, в рамках которого "Газпром" должен "Нафтогазу" почти 3 миллиарда долларов, пишет "Интерфакс-Украина".

      Кстати: Транзит газа: в России впервые прокомментировали иск Украины на 12 миллиардов долларов

      Суд наложил арест на компанию GazAsia Capital S.A. Она раньше выпускала евробонды "Газпрома" в японских иенах.

      Что такое евробонды?Еврооблигации (другое название – "евробонды") – облигации, выпущенные в валюте, являющейся иностранной для эмитента (как правило), размещаемые с помощью международного синдиката андеррайтеров среди зарубежных инвесторов, для которых данная валюта также, как правило, является иностранной.

      В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении средств на длительный срок (от 7 до 40 лет). Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками. Они являются одним из самых надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.

      Что известно о судовом процессе с "Газпромом"?

      15 февраля 2019 года суд постановил запретить ряду компаний, в том числе филиалам крупнейших банков в Люксембурге и Gaz Capital S.A. (эмитент бывшей основной программы евробондов "Газпрома"), осуществлять платежи в пользу "Газпрома".

      Это решение остановило активность "Газпрома" на публичном рынке заимствований в регистрации новой программы. Невыгодные "Газпрому" решения люксембургских судов заставили концерн регистрировать программу бондов в другой юрисдикции.

      Тогда выбрали Великобританию, суды которой защитили активы "Газпрома" от исков "Нафтогаза". Новой SPV стала британская Gaz Finance plc.

      Обратите внимание: Транзит российского газа: Украина готовится поставлять газ из Румынии

      Уже 15 апреля 2019 года "Газпром" обратился в люксембургский суд с просьбой обжаловать арест и присоединиться к процессу. Однако суд отклонил прошение "Газпрома". Слушание апелляции назначено на январь 2020 года.

      Заметим, что Россия заявила о 2 условиях для нового транзитного контракта: Украина должна отказаться от судебных исков (речь идет о 22 млрд долларов) и восстановить закупку газа РФ. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уже заявил, что не собирается "понять и простить" России эту сумму. Зато в Кремле все иски Украины называют "абсурдными".

       

      Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": что нужно знать

      • 22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.
      • 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
      • Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.
      • Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

      Интересно: Скорее всего, будет газовая война, – Фурса о конфликте "Нафтогаза" с "Газпромом"

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Деньги Арест Решение суда Новости России Газовый конфликт Газ Нафтогаз Газпром
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