22:51
26 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      "Нафтогаз" готов к тому, что украинцы будут хуже платить за газ из-за карантина

      - Читати новину українською

      Правительство продлило карантин до 24 апреля, в связи с чем платежеспособность многих украинцев снизится из-за ограничительных мер. Однако председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания имеет достаточный запас для прохождения кризиса.

      Из-за карантина расчеты за потребленный газ ухудшатся, однако "Нафтогаз" сможет покрыть финансовую разницу. Такое мнение Коболев высказал в эфире одного из телеканалов.

      В марте цену на газ для населения снизили на 14%: это самая низкая стоимость с 2016 года

      Мы сможем пока профинансировать эту разницу за счет собственных средств. Я думаю, в ближайшие 3–4 месяца для нашей ликвидности не будет существенных угроз,
      – сказал Коболев.

      По его словам, компания еще в условиях подготовки к возможному прерыванию транзита экономила средства, в частности, не вкладываясь в добывающие проекты.

      Рекордное снижение цены

      "Нафтогаз" в марте снизил цены на газ для населения на 14% по сравнению с февралем. Стоимость кубометра газа теперь составляет 4,3 гривны. Это самый низкий показатель, начиная с 2016 года. В то же время в "Нафтогазе" отметили, что в соответствии с правительственными правилами компания не поставляет газ напрямую населению. Исключение – Кировоградская область. В компании выразили надежду, что частные поставщики скорректируют свою цену согласно рыночному снижению. То есть она не будет превышать 4,3 гривны за кубометр.

      Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Рынок газа Андрій Коболев Нафтогаз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:30 Переговоры с МВФ: что известно о "антиколомойський" законопроект
      Антон Голобородько
      сегодня , 21:30 Украина закрывает границы: все, что нужно знать
      Світлана Попова
      сегодня , 10:30 Как не заболеть коронавирусом: важнейшие средства профилактики
      сегодня , 13:57 Когда закончится карантин: концерты, которые мы ждем
      Ліза Астахова
      сегодня , 21:05 Главные новости 26 марта: трое украинцев выздоровели от Covid-2019 и закрытие госграницы
      Ірина Вихрущ
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук