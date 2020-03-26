"Нафтогаз" готов к тому, что украинцы будут хуже платить за газ из-за карантина

Правительство продлило карантин до 24 апреля, в связи с чем платежеспособность многих украинцев снизится из-за ограничительных мер. Однако председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания имеет достаточный запас для прохождения кризиса.

Из-за карантина расчеты за потребленный газ ухудшатся, однако "Нафтогаз" сможет покрыть финансовую разницу. Такое мнение Коболев высказал в эфире одного из телеканалов.

В марте цену на газ для населения снизили на 14%: это самая низкая стоимость с 2016 года

Мы сможем пока профинансировать эту разницу за счет собственных средств. Я думаю, в ближайшие 3–4 месяца для нашей ликвидности не будет существенных угроз,

– сказал Коболев.

По его словам, компания еще в условиях подготовки к возможному прерыванию транзита экономила средства, в частности, не вкладываясь в добывающие проекты.

Рекордное снижение цены

"Нафтогаз" в марте снизил цены на газ для населения на 14% по сравнению с февралем. Стоимость кубометра газа теперь составляет 4,3 гривны. Это самый низкий показатель, начиная с 2016 года. В то же время в "Нафтогазе" отметили, что в соответствии с правительственными правилами компания не поставляет газ напрямую населению. Исключение – Кировоградская область. В компании выразили надежду, что частные поставщики скорректируют свою цену согласно рыночному снижению. То есть она не будет превышать 4,3 гривны за кубометр.