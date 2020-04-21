14:45
21 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ

      "Нафтогаз" и Expert Petroleum заключили контракт на добычу газа в Западной Украине

      - Читати новину українською
      "Нафтогаз" знайшов інвестора для видобутку газу на Заході України / ілюстративне фото

      НАК "Нафтогаз" решил привлечь инвестиции международной компании Expert Petroleum для увеличения добычи газа в Западной Украине. Договор рассчитан на 15 лет, а уже за первые 5 компания должна инвестировать в украинскую газовую отрасль 1 миллиард гривен.

      Перед цим міжнародна компанія з головним офіом у Бухаресті змогла виграти відкритий конкурс, повідомляє "Нафтогаз".

      Цікаво Світовий обвал цін на нафту: як від цього може виграти Україна

      Українська компанія прогнозує, що партнерство з Expert Petroleum дозволить за 5 років видобувати додаткові щонайменше 300 мільйонів кубометрів газу з 13 малих родовищ.

      Роль міжнародного інвестора передовсім полягатиме в інвестуванні в українські родовища та видобуток. Компанія зобов'язана інвестувати у:

      • інтенсифікацію видобутку,
      • буріння свердловин,
      • розвиток інфраструктури,
      • потенційно, здійснити додаткові інвестиції у подальшому.

      Новина доповнюється...

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Газ Нафтогаз Новости политики Новости Украины
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 09:34 Коронавирус в Украине 21 апреля: COVID-19 заболели 6125 человек
      Лікування 12640
      сегодня , 13:06 Пожар в Житомирской области: спасатели шестой день тушат огонь – карта, фото и видео
      Новини України 13223
      сегодня , 10:13 Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая и ослабить: откроют парки и музеи
      Новини України 30531
      сегодня , 10:55 Путешествия после пандемии: что изменится и где ждать больше туристов
      Новини світу 45489
      сегодня , 11:01 Карантин в Украине могут продлить до мая: прогноз экспертов
      Новини України 814055
      сегодня , 10:58 Простая инструкция, как делать вакуум живота: видео
      Здорове життя 44591
      сегодня , 11:37 Коронавирус в Вооруженных силах Украины: последние новости по состоянию на 21 апреля
      Новини України 21147
      сегодня , 12:42 Пожар в Чернобыльской зоне: потушили очаг нового возгорания – фото и видео
      Новини України 130144
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 14:00 Почему опасно печатать гривну и при чем здесь Коломойский
      Сергій Фурса
      сегодня , 13:10 Что случилось на рынке нефти?
      Сергій Фурса