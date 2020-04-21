"Нафтогаз" и Expert Petroleum заключили контракт на добычу газа в Западной Украине

НАК "Нафтогаз" решил привлечь инвестиции международной компании Expert Petroleum для увеличения добычи газа в Западной Украине. Договор рассчитан на 15 лет, а уже за первые 5 компания должна инвестировать в украинскую газовую отрасль 1 миллиард гривен.

Перед цим міжнародна компанія з головним офіом у Бухаресті змогла виграти відкритий конкурс, повідомляє "Нафтогаз".

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Українська компанія прогнозує, що партнерство з Expert Petroleum дозволить за 5 років видобувати додаткові щонайменше 300 мільйонів кубометрів газу з 13 малих родовищ.

Роль міжнародного інвестора передовсім полягатиме в інвестуванні в українські родовища та видобуток. Компанія зобов'язана інвестувати у:

інтенсифікацію видобутку,

буріння свердловин,

розвиток інфраструктури,

потенційно, здійснити додаткові інвестиції у подальшому.

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