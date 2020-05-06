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      "Нафтогаз" имеет на своих счетах свыше 64 миллиардов гривен – это годовой бюджет Киева

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      "Нафтогаз" має на своїх рахунках понад 64 мільярди гривень – більше ніж річний бюджет Києва
      "Нафтогаз" имеет на своих счетах свыше 64 миллиардов гривен – это годовой бюджет Киева / utg.ua

      НАК "Нафтогаз Украины" имеет на своих счетах 7 миллиардов гривен, 1,74 миллиарда долларов и 340 миллионов евро. Суммарно, по действующему курсу валют, эти деньги составляют 64,1 миллиарда гривен.

      О размер средств на счетах "Нафтогаза" сообщил 6 мая на заседании правительства глава правления компании Андрей Коболев, информирует 24 канал. Если сравнивать с чем-то эту сумму, то она является более чем на 5 миллиардов большей, чем бюджет Киева на 2020 год.

      Интересно Коболев назвал свою зарплату в "Нафтогазе" на время карантина

      "Таким образом, в любой момент, когда акционер примет решение о выплате дивидендов или получении средств иным образом, эти средства могут быть переданы в госбюджет для финансирования программ", – сказал Коболев.

      Заметим, что за 6 миллиардов гривен от "Нафтогаза" планируют отремонтировать и наполнить современным оборудованием 210 приемных отделений опорных больниц по всей Украине.

      "Нафтогаз" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

      Смотрите видео с заседания правительства 6 мая, на котором выступал Коболев:

       

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Андрій Коболев Деньги Нафтогаз
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