"Нафтогаз" остроумно потроллил "Газпром" за громкое заявление

Глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" лаконично отреагировал на заявление "Газпрома" о срочном расторжении контрактов с украинской компанией.

После поражения в Стокгольмском арбитраже 2 февраля российский "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз".

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Глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook оставил лаконичное сообщение о странной ситуации с "Газпромом".

"Сами пошли в трибунал, сами же и обиделись, когда проиграли", – кратко высказался относительно ситуации с "Газпромом" Андрей Коболев.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" относительно штрафов за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

В "Газпроме" заявили, что не согласны с решением арбитража Стокгольма насчет иска "Нафтогаза" по контракту на транзит газа и "будут защищать свои права всеми законными способами".