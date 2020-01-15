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      "Нафтогаз" отзывает иски против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов: стоит ли искать измену

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      "Нафтогаз"и "Газпром" / 24 канал

      "Газпром" уже в 2020 году выплатит Украине 2,9 миллиарда долларов. При этом, "Нафтогаз" отзывает другие иски на 12,25 миллиарда долларов.

      Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

      К теме: "Нафтогаз" подаст в суд новые иски против России

      "Иски были основаны на том, что Украина несет потери в том случае, если не будет транзита по нашей ГТС. Так как транзит будет, по крайней мере, в ближайшие пять лет, то потерь от остановки прокачки газа не будет. А значит, что уже нет предмета исков", – пояснил финансовый аналитик.

      Фурса отметил, что иски в любом случае были отозваны при подписании контракта на транзит – это не уступка Украины.

      Рано или поздно, "Нафтогаз" бы добился этих денег от "Газпрома", замораживая и продавая его активы. Но это был бы сложный трудоемкий процесс, который бы мог занять один или два года. Но тут скорее "Газпром" снял груз с плеч, ведь иски "Нафтогаза" связали его по рукам и ногам, не давая даже размещать еврооблигации.

      Но с другой стороны – подчеркнул Фурса – для "Газпрома" этот шаг тяжелый с точки зрения сохранения позиции.

      Они признали долг, который до этого очень долго отрицали, и для "питерских пацанов" это была проблема. Но нам проблемы "питерских" до одного места, и поэтому выплата этих 3 миллиардов долларов – приятная мелочь, но не огромный успех. Просто логическое завершение той огромной работы, которую "Нафтогаз" провел в Стокгольме,
      – подытожил эксперт.

      Что известно о газовом контракте и исках "Нафтогаза"
      "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на 5 лет и договорились об урегулировании и отзыве в следующие 4 года судебных споров. Подписание состоялось 30 декабря 2019 года.

      "Газпром" также согласился и выплатил Украине деньгами более 2,9 миллиарда долларов в связи с решением Стокгольмского арбитража. Однако "Нафтогаз" обязался отозвать иск против "Газпрома" на 12,25 миллиарда долларов.

      Видео полного влога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 15 января 2020:

       

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      15 января
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Газ Газпром Газовый контракт Нафтогаз
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