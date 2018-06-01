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"Нафтогаз" планирует поднять транзитный тариф для "Газпрома"

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"Нафтогаз" может поднять транзитный тариф для "Газпрома" / delo.ua

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направила свои предложения российскому монополисту компании "Газпром" относительно условий транзита российского газа в 2020-2028 гг. – после окончания текущего транзитного контракта с компанией.

Об этом сообщает издание Коммерсант.

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В сообщении говорится о том, что коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко направил соответствующие условия заместителю председателя правления "Газпрома" Александру Медведеву.

Издание пишет, что "Нафтогаз" настаивает на повышении тарифов уже в 2018 – 2019 годах (то есть в рамках действующего контракта), считая их заниженными.

Сейчас формула состоит из ставки за прочування 1 тысячи кубометров на 100 километров плюс цены топливного газа, который поставляется "Нафтогазу" "Газпромом".

Как сообщает издание, полная ставка транзита составляет 2,52 доллара на 1 тысячу кубометров на 100 километров, в том числе 0,65 доллара топливной составляющей.

Позиция "Нафтогаза" основывается на том, что "Газпром" в связи с решением Стокгольмского арбитража будет пропускать по газотранспортной системе Украины не менее 110 миллиардов кубометров в год в 2018-2019 годах. "Газпром" решительно не согласен с такими расчетами. По действующей ставке без учета топливной составляющей "Нафтогаз" будет получать 2,55 миллиарда долларов в год.

Отмечается, что украинская компания хочет 3,7 миллиарда долларов – с ростом тарифа примерно на 33%.

В сообщении также упоминается, что "Нафтогаз" с 13 марта направил "Газпрому" уведомления о пересмотре тарифов, и если стороны не договорятся, собирается идти в арбитраж. После 2019 года "Нафтогаз" считает достаточным тарифную выручку в 2,7 миллиарда долларов в год без топливной составляющей (рост ставки на 3% при прочих равных), но при условии транзита 110 миллиардов кубометров в год. Кроме того, "Нафтогаз" предлагает перенести повышенные платежи за 2018 – 2019 годы на 2020 – 2028 годы, тогда в ближайшие два года тариф не изменится, а потом средний платеж составит 3,2 миллиарда долларов в год.

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"Газпром" заявляет о том, что не только не собирается прокачивать через Украину по 110 миллиардов кубометров, а вообще планирует снизить транзит до 10 – 15 миллиардов кубометров.

Ссылаясь на собственные источники издание отмечает, что "Газпром" занял жесткую позицию, согласно которой цена за транзит газа из России в Германию через центральный коридор должна быть сопоставлена с ценой транзита по строящемся трансбалтийському газопроводу "Северный поток – 2".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен уплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.

В "Газпроме" в свою очередь выразили несогласие с решением арбитража Стокгольма относительно иска "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Кроме того, 20 апреля стало известно, что "Газпром" подал в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с "Нафтогаз Украины" относительно поставки и транзита газа.

Теги: Новости Украины Нафтогаз Газпром Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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