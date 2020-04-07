"Нафтогаз" подготовил новые претензии к российскому "Газпрому" на 17 миллиардов долларов
В "Нафтогазе" подготовили новые требования к российскому "Газпрому" на 17,3 миллиардов долларов. Предложения передали на согласование в Наблюдательный Совет "Нафтогаза".
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в фейсбуке написал, что его команда четко сформулировала претензии. Никаких деталей Витренко не уточнил.
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В случае согласования – впереди также много работы,
– отметил он.
Заметим, что после рассмотрения претензий Наблюдательным Советом, требования могут передать в суд.
В феврале Юрий Витренко сообщал, что "Нафтогаз" готовит новые судебные споры с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Они будут касаться долгов компании "Росукрэнерго". Она в свое время была посредником в отношениях между "Газпромом" и "Нафтогазом". Больше – читайте здесь.
Ранее российская компания выплатила украинской 2,9 миллиарда долларов после достижения договоренностей по новому контракту.
Выплату предусматривало решение Стокгольмского арбитража. В ответ "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов.
Что известно о контракте Украины и России по газу?
30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новую транспортную сделку, которая обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.
1 января Оператор ГТС Украины сообщил о начале транзита российского газа по новому контракту. Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре.
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