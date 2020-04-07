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      "Нафтогаз" подготовил новые претензии к российскому "Газпрому" на 17 миллиардов долларов

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      Вітренко повідомив про нові вимоги до "Газпрому" / Getty Images

      В "Нафтогазе" подготовили новые требования к российскому "Газпрому" на 17,3 миллиардов долларов. Предложения передали на согласование в Наблюдательный Совет "Нафтогаза".

      Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в фейсбуке написал, что его команда четко сформулировала претензии. Никаких деталей Витренко не уточнил.

      Обратите внимание Украина хочет заключить с США долгосрочный контракт на поставку газа: что известно

      В случае согласования – впереди также много работы,
      – отметил он.

      Заметим, что после рассмотрения претензий Наблюдательным Советом, требования могут передать в суд.

      В феврале Юрий Витренко сообщал, что "Нафтогаз" готовит новые судебные споры с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Они будут касаться долгов компании "Росукрэнерго". Она в свое время была посредником в отношениях между "Газпромом" и "Нафтогазом". Больше – читайте здесь.

      Ранее российская компания выплатила украинской 2,9 миллиарда долларов после достижения договоренностей по новому контракту.

      Выплату предусматривало решение Стокгольмского арбитража. В ответ "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов.

      Что известно о контракте Украины и России по газу?
      30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новую транспортную сделку, которая обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

      1 января Оператор ГТС Украины сообщил о начале транзита российского газа по новому контракту. Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости России Деньги Газ Украина – Россия Юрий Витренко Газпром Нафтогаз Новости политики
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