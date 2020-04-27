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      "Нафтогаз" пока не планирует импортировать газ, – Коболев

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      Рынок газа – переполненный
      Рынок газа – переполненный / Украинская Энергетика

      НАК "Нафтогаз Украины" пока не будет заниматься импортом природного раза. Сейчас в Украине газ поставляют частные трейдеры.

      В условиях переполненного рынка, такая идея – нецелесообразна. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, информирует компания в фейсбуке.

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      Для "Нафтогаза" мы пока не видим в импорте смысла, так как рынок переполнен. Если мы будем что-то импортировать, то только с целью мгновенной перепродажи на рынке,
      – пояснил Коболев.

      Глава компании также отметил, что Украина вышла из этого отопительного сезона с рекордными для себя запасами в подземных хранилищах. В украинских ПХГ накопилось 15,8 миллиарда кубометров природного газа, по состоянию на 26 апреля их объем увеличился до 16,4 миллиарда кубометров.

       

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Андрій Коболев Рынок газа Газ Нафтогаз
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