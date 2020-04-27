"Нафтогаз" пока не планирует импортировать газ, – Коболев
НАК "Нафтогаз Украины" пока не будет заниматься импортом природного раза. Сейчас в Украине газ поставляют частные трейдеры.
В условиях переполненного рынка, такая идея – нецелесообразна. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, информирует компания в фейсбуке.
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Для "Нафтогаза" мы пока не видим в импорте смысла, так как рынок переполнен. Если мы будем что-то импортировать, то только с целью мгновенной перепродажи на рынке,
– пояснил Коболев.
Глава компании также отметил, что Украина вышла из этого отопительного сезона с рекордными для себя запасами в подземных хранилищах. В украинских ПХГ накопилось 15,8 миллиарда кубометров природного газа, по состоянию на 26 апреля их объем увеличился до 16,4 миллиарда кубометров.