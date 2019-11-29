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      "Нафтогаз" попытается добиться взыскания денег из "Газпрома" через суд Латвии

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      "Нафтогаз" попытается добиться взыскания денег из "Газпрома" через суд Латвии / Коллаж 24 канала

      "Нафтогаз" подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спора с "Газпромом" от 28 февраля 2018 года. Согласно решению арбитража, "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов вместе с процентами.

      "Газпром" в отчете по международным стандартам финансовой отчетности сообщает, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов, отмечает российская компания.

      Важно: Украина и Россия провели неанонсированных газовые переговоры в Вене

      Что известно о долге "Газпрома" перед "Нафтогазом":

      22 декабря 2017 года "Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.

      28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

      Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Заметим, что из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но компания в дальнейшем отказывается возвращать Украине деньги.

      К теме: "Нафтогаз" предложил "Газпрому" способ вернуть долг

      27 ноября 2019 года "Газпром" проиграл слушание в апелляционном суде решения Стокгольмского арбитража. Следовательно, суд обязал "Газпром" выплатить 1,02 миллиона евро судебных издержек.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Газ Деньги Латвия Газовый конфликт Газпром Нафтогаз
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