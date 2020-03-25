"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности: какие они теперь

Цены на газ для промышленности в апреле вырастут на 0,2 – 2,2% по сравнению с мартом. "Нафтогаз" обнародовал новые ценовые предложения.

Новая стоимость газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования будет действовать с 1 апреля. Об этом свидетельствует информация на сайте "Нафтогаза".

Обратите внимание В марте цену на газ для населения снизили на 14%: это самая низкая стоимость с 2016 года

Компания предлагает газ по цене 4,07 – 4,6 гривны за метр кубический (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами),

– говорится в документе.

По сравнению с мартовскими, цены в апреле будут больше на 0,2 – 2,2%. Они являются дифференцированными и зависят от объемов закупки и условий оплаты.

Что известно о ценах на газ для промышленности