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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Нафтогаз" против "Газпрома": к чему приведет "война" газовых компаний

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"Газпром" – "Нафтогаз": конфликт будет затяжным / 24 канал

Доплатит ли "Газпром" 2, 56 млрд долларов "Нафтогазу" по результатам двух арбитражных споров? Как повлияли эмоциональные заявления политиков на ситуацию? Почему перспективы транзита российского газа по территории Украины почти нулевые?

Ответы давали эксперты на пресс-конференции в агентстве Голос.ua

Перечислит ли "Газпром" компенсацию?

В России считают решение суда несправедливым. Якобы, европейские потребители просто стали меньше закупать газа. По мнению юриста Ростислава Кравца, апелляционный вердикт получим в конце лета.

Ростислав Кравец: Апелляционный вердикт будет до конца лета

"Газпром" будет иметь полгода, чтобы выполнить решение арбитража добровольно. Это время используют для взаимных обвинений и выдвижений дополнительных требований. Волокита займет не менее полутора лет. Все зависит от желания украинской власти решить вопрос, а не создать видимость решения, убежден Кравец.

Не надо забывать о встречных требованиях. Россия может потребовать взыскать с Украины так называемые "3 миллиарда Януковича". Поэтому неизвестно, кто выиграл и куда деньги направят: то ли на погашение старых долгов, и действительно ли их вернут Украине. Нам предстоит много политических сенсаций,
– добавил эксперт.

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По мнению главы центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, Россия погасит задолженность последующими скидками на транзитные услуги.

Получить чек от "Газпрома" – победа для нашей власти. Конечно, это было бы подарком. Но, очевидно, Россия его не сделает,
– считает Чаленко.

Громкие заявления украинских политиков – красная тряпка для России

Решение могло бы быть исключительно юридическим и техническим, если бы не политический резонанс, считает политолог Владимир Воля.

"Наши чиновники комментировали решение арбитража как победу над Россией. Это спровоцировало эмоциональную реакцию Путина. Если бы дело было без апелляций, то продолжалось бы всего несколько месяцев. Теперь не стоит ждать быстрого разрешения ситуации, ведь затронули важные аспекты для имиджа России", –объясняет эксперт .

Как следствие – снижение давления поставок газа и возвращение предоплаты за март. Следовательно, нынешний дефицит голубого топлива вполне прогнозируемый, убежден эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Землянский: Нынешний дефицит –​ вполне прогнозируемый

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Почему действия "Нафтогаза" некомпетентные?

По мнению Валентина Землянского, корень проблемы – некомпетентность руководства НАК "Нафтогаз". Просить население снизить температуру отопления в домах на 1-2 градуса – неслыханно. Ведь, по его словам, дефицит можно было покрыть остановкой нескольких промышленных предприятий.

"Во время первой или второй газовой войны никто из потребителей не пострадал. Население и бюджетные организации обеспечивались газом и теплом в полном объеме. Впервые за время существования независимой Украины слышим, якобы, начнем экономить, остановим учебный процесс, потому что газа нам не хватает , потому что "Газпром" – "кака", – говорит эксперт.

Знаете, это подростковое поведение, а не позиция руководителей: "Дядя Вова нас песком осыпал. Тетя Меркель, помогите". У "Нафтогаза" и "Газпром" виноват, и теплокоммунэнерго, и Кабмин. Ситуация абсурдная на сегодняшний день!
-–возмущается Землянский.

Поэтому кадровые изменения в украинской газовой компании неотвратимы.

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Быть ли украинскому транзиту?

Игорь Чаленко не сомневается, что нынешняя история с транзитом направлена не на внутреннего потребителя как в России, так и в Украине, а на европейских партнеров. И, конечно, без манипуляций не обойдется.

Игорь Чаленко об угрозах для украинского транзита

"Усилением строительства морского газопровода "Северный поток" в обход Украины хотят показать, что недолгий паритет в газовых отношениях между Украиной и Россией нарушен. Поэтому из-за политической нестабильности переводить дополнительные объемы транзита газа в Европу будут другими способами", –комментирует эксперт.

Строительство "Северного потока" закончат уже через год, прогнозирует политолог Воля. Перспективы транзита российского газа по украинской территории не туманны, а нулевые. Контракт на поставку будет действовать до 9 января 2020 года. А тогда об украинском транзите можно забыть.

Это игра в отвлечение внимания. К сожалению, наши дипломаты или этого не понимают, или думают, что Европа поможет. Когда введут в действие "Северный поток", украинского транзита не будет. На встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем Путин сказал, что газопровод не является политическим инструментом. Но любой экономический инструмент может стать политическим. Пользуясь ситуацией, Россия будет пытаться скорее достроить две нити турецкого потока, чтобы прибегнуть к более жестким действиям,
– прогнозирует политолог.

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Автор: Екатерина Петренко
Теги: Новости России Новости Украины Публикации Газовый конфликт Газпром Украина – Россия Нафтогаз Статьи
Источник: 24 канал
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Новости за 5 марта
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