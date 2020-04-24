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      "Нафтогаз" снизил цену на газ для промышленности: какая она теперь

      - Читати новину українською
      "Нафтогаз" знизив ціну на газ для промисловості / finbalance.com.ua

      Компания "Нафтогаз" опубликовала цены на природный газ, которые будут действовать с 1 мая 2020 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Цены на май уменьшились по сравнению с апрельскими на 15%.

      Про зниження цінових пропозицій на газ для промисловості повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

      Зверніть увагу Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%

      Компанія пропонує газ за ціною 3,4 – 3,9 гривні за кубометр. Це без ПДВ і витрат на його транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами.

      Запропоновані ціни на газ диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

      У порівнянні з цінами на квітень 2020 року, травнева вартість газу на 14,8 –15,9% менша, залежно від умов поставки.

      Що відомо про ціни на газ для промисловості у квітні

      • Ціни на газ у квітні зросли на 0,2 – 2,2% у порівнянні з березнем.
      • Компанія пропонувала газ за ціною 4,07 – 4,6 гривні за метр кубічний. 
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Цены Газ Тарифы на газ Нафтогаз
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