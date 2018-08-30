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"Нафтогаз" за три года получил из госбюджета более 200 млрд гривен

66 Читати новину українською
Сергей Коболев
Сергей Коболев / glavcom.ua

За первое полугодие 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" уже получил из бюджета около 50 млрд грн.

За три года, прошедших с начала реформы газового рынка, НАК "Нафтогаз Украины" получил из государственного бюджета 200,8 млрд грн.

В 2015 году НАК "Нафтогаз Украины" получил 17,1 млрд грн в виде финансирования субсидий и льгот, плюс 29,7 млрд грн были внесены правительством в уставный фонд компании. В 2016 году объем дотаций "Нафтогаза" из бюджета составил 40 млрд грн, а в 2017 – увеличился в полтора раза – до 64 млрд грн.

За первое полугодие 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" уже получил из бюджета около 50 млрд грн средств.

Согласно исследованию Всемирного банка "Расчеты за жилищно-коммунальными субсидиями и специальными обязательствами субъектов рынка природного газа в части поставок газа населению и теплопоставочным компаниям", в этом году количество субсидируемых домохозяйств может достигнуть 8,5 млн, а сумма субсидий возрастет до 103 млрд грн и превысит 10% доходов государственного бюджета на 2018 год.

В результате реформы рынка газа изменилась форма финансирования НАК "Нафтогаз Украины" из государственного бюджета – если в 2014-2015 годах "Нафтогаз" в основном получал дотации через механизм дополнительной эмиссии в уставный капитал, то с 2016 получает через компенсацию из бюджета льгот и субсидий по оплате потребленного населением газа и услуг отопления.

Теги: Деньги Бюджет Нафтогаз Субсидии Финансы
Источник: 24 Канал
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