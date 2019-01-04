"Нафтогаз" заявил о рекордной добыче газа

В 2018 году добыча "Укргаздобычи" достигла рекордного показателя годовой добычи за последние 25 лет. Так, в Украине за прошлый год удалось добыть 15,496 миллиардов кубометров газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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В прошлом году годовая добыча газа превышена на 246 миллионов кубометров. Среднесуточная добыча составила 43,7 миллиона кубометров, что почти на 1,3 миллиона кубометров больше фактических показателей аналогичного периода 2017 года,

– сообщает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" отметил, что улучшить показатели удалось благодаря тому, что в 2018 количество операций по интенсификации добычи (увеличение производительности) выросло до 744. Также на рекордные результаты повлияло эффективное использование имеющейся ресурсной базы углеводородов. Тем не менее, большинство месторождений, которые дают 95% голубого топлива, истощены до 87%.

Также в пресс-службе добавили, что с начала года "Нафтогаз" завершил бурение 69-ти новых скважин и ввел в эксплуатацию 69 новых.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый рассказал о перспективах энергетической независимости Украины. Политик отметил, что основной задачей на следующие пять лет он считает выход на добычу 32 миллиардов кубических метров в год именно собственного газа.