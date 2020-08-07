В "Нафтогазе" спрогнозировали, как развивать газовый рынок Украины
Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев спрогнозировал, что в ближайшие 2-3 года на украинском газовом рынке будут работать как минимум 5 крупных компаний-трейдеров. Что положительно повлияет на качество услуг.
В то же время мелкие трейдеры могут исчезнуть с рынка из-за неконкурентности, рассказал Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов. Об этом пишет 24 канал.
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Я действительно с нетерпением жду, что через 2-3 года на этом рынке будет работать 5-7 немаленьких компаний. Каждая из них будет предлагать качественную и широкую линейку услуг и продуктов,
– подчеркнул председатель правления "Нафтогаза".
По его словам, одновременно с появлением крупных компаний более мелкие трейдеры, которые не смогут удовлетворить потребностей клиента, могут исчезнуть с рынка.
"На рынке Украины достаточно много трейдеров. Это непростой бизнес. Он требует качественной поставки газа, портфеля поставок, клиентского сервиса, денег и капитала", – пояснил Андрей Коболев.
Рынок газа в Украине: коротко
- С 1 августа в Украине заработал рынок газа для населения. Украинцы теперь могут легко менять поставщика голубого топлива.
- Едва ли не самое большое преимущество рынка газа для населения – это появление конкуренции. Все компании будут "воевать" за своего клиента, поэтому они постараются предложить лучший сервис.