Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев спрогнозировал, что в ближайшие 2-3 года на украинском газовом рынке будут работать как минимум 5 крупных компаний-трейдеров. Что положительно повлияет на качество услуг.

В то же время мелкие трейдеры могут исчезнуть с рынка из-за неконкурентности, рассказал Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов. Об этом пишет 24 канал.

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Я действительно с нетерпением жду, что через 2-3 года на этом рынке будет работать 5-7 немаленьких компаний. Каждая из них будет предлагать качественную и широкую линейку услуг и продуктов,

– подчеркнул председатель правления "Нафтогаза".

По его словам, одновременно с появлением крупных компаний более мелкие трейдеры, которые не смогут удовлетворить потребностей клиента, могут исчезнуть с рынка.

"На рынке Украины достаточно много трейдеров. Это непростой бизнес. Он требует качественной поставки газа, портфеля поставок, клиентского сервиса, денег и капитала", – пояснил Андрей Коболев.

Рынок газа в Украине: коротко