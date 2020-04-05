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      Наглая ложь Китая, крымская дорога смерти и "голый король" Коломойский: блоги недели

      -
      Блоги недели / Колаж 24 канала

      Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем - почему Китай лжет, от чего может вырасти смертность в Украине и как депутаты голосовали против Коломойского.

      1. Китай дурив цілий світ



      Я не перестаю дивуватись людям, які щиро переконані, що Китай показав зразковий приклад боротьби з коронавірусом.

      Більше новин про Китай – дивіться тут!

      2. Українці можуть помирати не лише від коронавірусу

      безробіття

      Головне – збереження людських життів, при цьому ми не повинні забувати про те, що від голоду і бунтів може померти більше, ніж від коронавірусу.

      Коронавірус в Україні – найсвіжіші матеріали до теми.

      3. Смертельний відпочинок в Криму



      Те, що жителі окупованого Криму – як і жителі курортних міст сусідньої Росії – можуть стати жертвами політики Кремля, стало зрозуміло відразу ж після телевізійного звернення російського президента, який оголосив у власній країні не карантин, як в більшості країн світу, а "довгі вихідні".

      Знайте більше про ситуацію в Криму!

      4. Голий король: як депутати голосували за "антиколомойський" закон



      Результати голосування "антиколомойського" закону визначать подальші розклади у Верховній Раді.

      Читайте більше про Ігоря Коломойського.

      5. До чого призведе тривалий карантин?



      Чиновники МОЗ очікують, що в Україні перехворіють коронавірусом від 7 до 20 млн осіб. 50% населення. Не знаю методику оцінки, але іншої цифри немає.

      Найактуальніше про карантин в Україні – дивіться тут!

      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Новости политики Владимир Путин Публикации Работа Китай Верховная Рада Игорь Коломойский Новости Крыма
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