"Наглое пренебрежение": Пентагон озвучил жесткую позицию по агрессии России в Азовском море

В американском оборонном ведомстве подчеркивают – Путину доверять нельзя. Глава Пентагона Джим Маттис считает агрессивные действия Кремля в Азовском море и захват украинских кораблей пренебрежением к международному праву.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства обороны США.

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Во время своего выступления на Форуме национальной обороны в Калифорнии Маттис подчеркнул, что Россия в очередной раз грубо нарушила международное право.

Об этом также свидетельствует наглое пренебрежение и нарушение россиянами договора 2003 года с Украиной, который позволил российским и украинским кораблям свободно проходить через Керченский пролив, этот договор был нагло нарушен в минувшие выходные,

– сказал он.

Министр обороны США также прокомментировал возможную реакцию США на агрессивное поведение России. По словам Маттиса, Вашингтон имеет дело "с кем-то, кому просто нельзя доверять".

"Это очень сложная ситуация, ведь Путин, очевидно, медленно учится. Он не признает, что то, что он делает, создает враждебное отношение к его народу. Он фактически вынуждает НАТО к перевооружению и укреплению Демократической позиции, единой позиции всех демократий вместе",

– подчеркнул американский министр.

Кроме того, Маттис также напомнил об игнорировании Россией Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. По его словам, любые договоренности в таком случае не могут быть эффективными, поскольку "в Европе нет новых ракет США, но есть новые российские ракеты".

К слову, несмотря на предварительно отмененную встречу именно из-за эскалации в Азовском море президент США Дональд Трамп таки пересекся на полях саммита "большой двадцатки" с лидером РФ Владимиром Путиным. Путин говорит, что объяснил Трампу "свое видение" агрессивных действий России в Азовском море во время неформального разговора, однако "каждый остался при своем мнении".

Что известно про эскалацию конфликта в Азовском море и её последствия?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.