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Телеканал новостей 24 Блоги Алексей Чибисов
Алексей Чибисов

Наглядачі ОБСЕ пили горілку, доки бойовики лупцювали людей у топовому ресторані

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Один із закладів Луганська
Один із закладів Луганська / ukraineallaboutu.com

З початку червня у недореспубліці активізувалися так звані рейди "правоохоронців" по розважальних закладах. Нібито для виявлення порушників комендантської години.

Насправді ж, під цим гаслом криється ніщо інше, як розбірки між групами окупантів.

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Справа в тому, що більшість ресторанів та нічних клубів віджала трійця Захарченко-Ташкент-Дикий. Деякі заклади контролюють ті ж самі володарі, що й до війни, однак за умовами сплати фіксованої суми за безперешкодну роботу. Нічні клуби, ресторани та готелі працюють у Донецьку у режимі 24/7 із початку російської агресії. Звісно, не у такій кількості, як до війни, однак прибуток приносять чималий – у таких закладах активно відпочивають ватажки терористів, ФСБшники, російське командування, а також "чиновники" та їх мажори-діти.

Рядові терористи здебільшого бухають у місцях не для бомонду, але ж гудять ночима без перестанку. Середній чек ресторанів, де полюбляють хильнути пляшку-другу окупанти з топового складу, складає від 20 тисяч рублів. Такі гроші за вечір здатні прокутити не так багато людей. Зокрема, мужні представники ОБСЄ, які після кількох інцидентів вирішили, що їм набагато краще жити, якщо пити бурбон із терористами за їх кошт чи за власні "бойові" (організація платить чималі гроші за участь у місії та видає десь 400 доларів на добу, без урахування витрат на проживання), аніж ходити Донецьком, чекаючи кулю у лоба.

От і сталося, що наглядачі ОБСЄ стали свідками події, яку ніколи не включать до свого звіту.

У неділю до ресторану "Атлас", що в готелі "Рамада" прибув особистий ад'ютант Захарченка Олександр Семерей із охоронцями, жінкою та кількома ватними лічинками шкільного віку. Пили вино, куштували мідії та стейки. Але ж коли на прохання жінки терориста офіціантка принесла рахунок, виявилося, що платити за вечерю у ресторані у "поважної людини" не було. А що, у них чоловік воював!

Так сталося, що за дівчину, якій влаштували справжній скандал, вступився її колега. Отримавши по обличчю спочатку кулаком, а потім – ногою, офіціант мав би не вставати, однак йому на поміч підбіг охоронець закладу. Закінчилося все тим, що двох чоловіків бойовики лупцювали спочатку у ресторані, в потім – біля нього.

Втім, згадавши, що бойовики зараз намагаються зайвий раз обкласти даниною бізнес, Семерей викликав бійців із Калашами "перевірити" заклад на предмет порушників комендантської години. Коли терористи з "МВС" приїхали та увірвалися у ресторан, там панували веселощі, але це швидко скінчилося.

Перевірки документів, спроби людей доводити, що вони не підуть на вулицю після вечері, а збираються залишатися ночувати у готелі. Не обійшлося й без затриманих. Охоронця, що вступився за дівчину-офіціанта, відвезли до "райвідділу". Ще п'ятьох чоловіків відправили рити окопи. Працівників ОБСЄ при цьому, звісно, не чіпали, та й вони ніяк не втручалися – продовжували сидіти та насолоджуватись їжею із напоями.

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Тепер щодо рейдів, під час яких з 1 червня затримують по 50-100 чоловік щоночі. Захарченко та компанія переслідують кілька цілей.

По-перше, їм потрібно трошки потероризувати місцеве населення, бо "розслабилися", по-друге, особистий склад "офіцерів" збагачується за рахунок відкупу затриманих з підвалів, що призводить до поліпшення стосунків між керівниками силових відомств на місцях та ватажками "ДНР".

І, насамкінець, по-третє, для тих, чиї заклади не були віджаті, планують збільшити оплату за роботу, а, перемовини, як звісно, потрібно починати правильно.

От і після рейду в якомусь нічному клубі до нього кілька діб ніхто не ходить, то ж власники готові віддати купу грошей, аби їм дали працювати в обмін на "порушення". Звісно, це не стосується клієнтів закладів. Якщо тільки вони виходять з клубу чи кафе у нічний час, їх одразу пакують "чергові".

Автор: Алексей Чибисов
Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Публикации Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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