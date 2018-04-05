"Наглый" водитель такси в Киеве устроил серьезную аварию: фото

В Киеве в ночь на 5 апреля водитель такси на Daewoo нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП.

Об этом сообщает "ДТП Киев".

Таксист, который, вероятно, был пьян, двигаясь по улице Драйзера, поехал прямо и не предоставил приоритет в движении Chevrolet, который ехал по главной дороге.

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В результате Daewoo протаранил Chevrolet. Оба автомобиля выбросило на круг.

В результате аварии пострадал ее виновник, но от госпитализации мужчина отказался.