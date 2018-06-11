"Нахамить лидеру Либеральной партии Канады – это нечто новое", – эксперт о поведении Трампа

О достижениях в должности и причинах отставки Павла Жебривского и о нынешней ситуации в G7 – в программе "Pro новости" рассказали корреспондент 24 канала Евгений Назаренко, народный депутат Егор Фирсов и дипломат Богдан Яременко.

О достижениях Жебривского в должности

По словам Евгения Назаренко, Павел Жебривский отремонтировал много дорог, но не те, которые нужно. В частности, в Донецкой области есть дорога "Мариуполь – Запорожье", которая в ужасном состоянии, зато дорога к дому его родных – новая. "Всех раненых доставляют по запорожской трассе, а доставить их быстро невозможно, так как дорога полностью разбита", – заявил журналист.

О причинах увольнения Павла Жебривского

Как отметил народный депутат Егор Фирсов, глава Донецкой ВГА Павел Жебривский решил покинуть пост из-за предстоящих президентских выборах, ведь он не захотел "пятнать" себя в фальсификации выборов.

По словам Фирсова, Администрация Порошенко начинает активно менять некоторых губернаторов для помощи ему в выигрыше президентских выборов. Например, в Хмельницкой области Александра Корнейчука заменили на Александра Герегу, то есть, таким образом, Президент Украины заручается поддержкой бизнесменов.

"Всю административную линию восточных областей Украины можно разделить на три так называемых клана: первая часть – это мэры-сепаратисты, с которыми будет взаимодействовать новый губернатор. На этих людей Порошенко возлагает самые большие надежды, потому что они у него "на крючке" из-за того, что совершали определенные действия в 2014 году. Вторая часть – так называемая административная линия Ахметова, в частности это мэр Мариуполя Вадим Бойченко. А третья – это член БПП, руководитель Донецкой областной организации "Наш край" Олег Недава. Он является "негласным смотрящим" от Администрации президента за Донецкой областью", – сказал Фирсов.

О нынешней ситуации в G7

Дипломат Богдан Яременко рассказал, что G7 является неформальной организацией, ведь у нее нет секретариата. "Это объединение семи наиболее развитых индустриальных стран мира. Поэтому не стоит ожидать, что в рамках регулярных встреч глав этих государств должны совпадать позиции по всем вопросам повестки дня", – сказал он.

Труднее всего говорить о разногласиях со всеми лидерами, но ситуация складывается таким образом, что в стороне от остальных стран "Большой семерки" со своими подходами к очень многим проблемам современности стоит президент США Дональд Трамп,

– отметил Яременко.

Дипломат сообщил, что далеко не все согласны с позицией Трампа вернуть Россию в это объединение, поэтому возникают конкретные ситуации. "Скажем, это связано с неординарным характером и манерой поведения Трампа. Какие-то споры, недосказанности или различные подходы – это не ново в мировой политике, но такой ореол скандальности уехать раньше и при этом нахамить лидеру Либеральной партии Канады – это нечто новое", – добавил он.