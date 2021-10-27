Находясь под условным сроком, совершил преступление, – в полиции рассказали о водителе Infiniti
Источник:24 канал
Появилась информация, что 16-летний водитель Infiniti 2 года назад стрелял в мать своей подруги из пневматического оружия. Это подтвердили и правоохранители.
Ведь 2 года назад полиция действительно расследовала уголовное производство, предусмотренное 122-й и 125-й статьями Уголовного кодекса Украины. Об этом в эфире 24 канала сообщил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Чиж.
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Парень совершил преступление, находясь под условным сроком
По его словам, соответствующее уголовное производство направили в суд с обвинительным актом. Суд вынес решение – сейчас подозреваемое лицо в харьковском ДТП находится под условным сроком.
То есть парень, находясь под испытательным сроком, совершил новое преступление. Эту ситуацию доказали. В материалах производства, которое расследует следственное управление, есть решение суда,
– подчеркнул Чиж.
Следователи на рассмотрение в суд предоставят соответствующие документы и будем ходатайствовать перед судом, несмотря на то, что он (парень – 24 канал) был под испытательным сроком, продолжал свою преступную деятельность и совершил ДТП, которое имеет последствия.
Напомним, что уже завтра водителю Infiniti будут избирать меру пресечения. Полиция и прокуратура заинтересованы в том, чтобы следствие прошло быстро и качественно.
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Что известно о смертельном ДТП в Харькове
- ДТП произошло 26 октября примерно в 20:40. Несовершеннолетний водитель Infinity врезался в Chevrolet.
- В результате аварии раны получили три человека. К сожалению, 58-летний водитель Chevrolet погиб.
- Парня, совершившего ДТП, полиция задержала. В полиции открыли уголовное дело.
- В сеть слили переписку водителя Infiniti, в которой он хвастался, что ездит на красный свет.