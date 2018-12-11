Наиболее экологичные страны мира: в топ-3 не вошла ни одна из стран

Рейтинг самых экологичных стран мира начался с четвертой ступени. Потому эксперты считают, что ни одна из стран не прилагает достаточно усилий для сохранения окружающей среды и предотвращения опасного изменения климата.

Немецкие экологические организации Germanwatch и NewClimate Institute провели масштабное исследование, на основе которого и составили рейтинг.

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При его составлении учитывались следующие факторы: выхлопы газов, создающих парниковый эффект; использования возобновляемых источников энергии; потребление электроэнергии и общий уровень активности в рамках национальной и международной климатической политики.

И хотя в рейтинге нет первых трех мест, и можно говорить, что его возглавляют Швеция, Марокко и Литва, которые набрали более 70 из 100 пунктов.

В общем в перечне 56 стран, а также Евросоюз в целом, который поднялся на пять ступенек по сравнению с прошлым годом. Он оказался 16-м месте, получив 60,65 пункта.

Украина же лидирует в рейтинге среди постсоветских стран. Благодаря низкому уровню выбросов парниковых газов и потребления энергии она заняла восемнадцатое место (60,09 пункта).

А вот Россия загремела в десятку – в группу стран с очень низким уровнем экологичности. Она на 52 позиции с показателем 37,59 пункта.

Рейтинг самых экологичных стран мира

К слову, в 2018 году Украина заняла 118-е место среди 162 стран в рейтинге индекса свободы человека. Рядом с Украиной – Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Последняя отстает от Украины на 1 пункт – РФ на 119-м месте.