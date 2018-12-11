16:50
11 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси
      Вєсті Кремля
      22:25, 10 декабря
      Вести.UA. Радикальный эксперт по боксу. Пролет Савченко
      Вєсті.UA
      19:57, 10 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Наиболее экологичные страны мира: в топ-3 не вошла ни одна из стран

      117 Читати новину українською
      Загрязнение окружающей среды
      Загрязнение окружающей среды / censor.net.ua

      Рейтинг самых экологичных стран мира начался с четвертой ступени. Потому эксперты считают, что ни одна из стран не прилагает достаточно усилий для сохранения окружающей среды и предотвращения опасного изменения климата.

      Немецкие экологические организации Germanwatch и NewClimate Institute провели масштабное исследование, на основе которого и составили рейтинг.

      Читайте также: В одном из городов Украины выпал черный снег: красноречивые фото

      При его составлении учитывались следующие факторы: выхлопы газов, создающих парниковый эффект; использования возобновляемых источников энергии; потребление электроэнергии и общий уровень активности в рамках национальной и международной климатической политики.

      И хотя в рейтинге нет первых трех мест, и можно говорить, что его возглавляют Швеция, Марокко и Литва, которые набрали более 70 из 100 пунктов.

      В общем в перечне 56 стран, а также Евросоюз в целом, который поднялся на пять ступенек по сравнению с прошлым годом. Он оказался 16-м месте, получив 60,65 пункта.

      Украина же лидирует в рейтинге среди постсоветских стран. Благодаря низкому уровню выбросов парниковых газов и потребления энергии она заняла восемнадцатое место (60,09 пункта).

      А вот Россия загремела в десятку – в группу стран с очень низким уровнем экологичности. Она на 52 позиции с показателем 37,59 пункта.

      Рейтинг самых экологичных стран мира

      К слову, в 2018 году Украина заняла 118-е место среди 162 стран в рейтинге индекса свободы человека. Рядом с Украиной – Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Последняя отстает от Украины на 1 пункт  РФ на 119-м месте.

      Теги: Экология статистика рейтинги
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Бюджет 2019 року – "чорна п'ятниця" зі знижками для обраних: як влада вкотре надурила українців
      сегодня , 16:30 Бюджет 2019 року – "чорна п'ятниця" зі знижками для обраних: як влада вкотре надурила українців
      Тетяна Острікова 48
      Все о бронхиальной астме: симптомы, лечение и причины возникновения
      сегодня , 16:00 Все о бронхиальной астме: симптомы, лечение и причины возникновения
      Олександр Бевза 49
      Пільговики у Львові їздитимуть безкоштовно за рахунок підвищення тарифу для інших пасажирів?
      сегодня , 15:00 Пільговики у Львові їздитимуть безкоштовно за рахунок підвищення тарифу для інших пасажирів?
      Ольга Бродська 1138
      Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов
      сегодня , 13:00 Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов
      Олесь Друкач 101
      Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      сегодня , 12:41 Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      Артем Овдієнко 1488
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Осужденный за взрывы в минском метро не будет просить о помиловании
       27 января 2012 , 20:29
      Лучшие прически Олимпиады
       9 августа 2012 , 07:07 1
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук