Наибольшая зарплата на курортах: ТОП-10 летних вакансий у моря

В сфере торговли, туризма и развлечений, бытового обслуживания, гостинично-ресторанного бизнеса, предлагают работу украинцам на курортах Херсонской, Одесской и Запорожской областей. Зарплату обещают высокую, а также жилье и трехразовое питание.

Об этом сообщает международная интернет-компания объявлений Olх.ua.

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Наибольшее количество вакансий в сфере розничной торговли – 36% от всех объявлений. Будущим работникам предлагают продавать кукурузу и креветки. Одесская область обещает за такую работу плату от 6750 до 22500 гривен в месяц.



Заработок у моря: список вакансий



Кассиру на летние аттракционы или продавцу-консультанту обещают зарплату от 2950 гривен, сюда дополнительно входит плата и процент за продажу.



30% всех вакансий у моря предлагается барменам и официантам в бары, рестораны и кафе. Таких вакансий больше зафиксировали в Херсонской области. За месяц работы на пляже, с постоянным доступом к пище и развлечениям, можно получить от 3600 до 21416 гривен.



Вакансий связанных с туризмом и развлечениями – 12%, обещают зарплату от 10000 до 15000 гривен. Поэтому на ловле рапанов в Одессе можно получить немалую сумму в размере до 39 000 гривен в месяц.