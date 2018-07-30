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Наибольшая зарплата на курортах: ТОП-10 летних вакансий у моря

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ТОП-10 вакансий у моря
ТОП-10 вакансий у моря / odesa.depo.ua

В сфере торговли, туризма и развлечений, бытового обслуживания, гостинично-ресторанного бизнеса, предлагают работу украинцам на курортах Херсонской, Одесской и Запорожской областей. Зарплату обещают высокую, а также жилье и трехразовое питание.

Об этом сообщает международная интернет-компания объявлений Olх.ua.

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Наибольшее количество вакансий в сфере розничной торговли – 36% от всех объявлений. Будущим работникам предлагают продавать кукурузу и креветки. Одесская область обещает за такую работу плату от 6750 до 22500 гривен в месяц.

Заробіток біля моря: список вакансій
Заработок у моря: список вакансий

Кассиру на летние аттракционы или продавцу-консультанту обещают зарплату от 2950 гривен, сюда дополнительно входит плата и процент за продажу.

30% всех вакансий у моря предлагается барменам и официантам в бары, рестораны и кафе. Таких вакансий больше зафиксировали в Херсонской области. За месяц работы на пляже, с постоянным доступом к пище и развлечениям, можно получить от 3600 до 21416 гривен.

Вакансий связанных с туризмом и развлечениями – 12%, обещают зарплату от 10000 до 15000 гривен. Поэтому на ловле рапанов в Одессе можно получить немалую сумму в размере до 39 000 гривен в месяц.

Теги: Новости Украины Новости Запорожья Новости Херсона Новости Одессы Деньги отдых
Источник: 24 Канал
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