Количество новых случаев заражений не уменьшается. Так с 00:00 11 октября Харьковская область находится в оранжевой зоне адаптивного карантина.

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Какие ограничения действуют в Харькове

Из-за оранжевой зоны в Харькове ввели ряд ограничений для граждан. В частности, отныне заполненность общественного транспорта не может превышать количество сидячих мест в салоне. Все пассажиры обязаны надевать защитные медицинские маски.

По информации Харьковской полиции, с начала 2021 года только в метро составили протоколы на более чем 1 тысячу человек, ехавших без масок. Они нарушали масочный режим.

Обратите внимание! Только за последнюю неделю правоохранители обнаружили 326 нарушителей режима. Люди должны уплатить штраф. Минимальная его сумма составляет 170 гривен.

Работают ли в городе ТРЦ и школы

В кинотеатрах, театрах и на концертах количество мест для гостей не может превышать 50%. Средства индивидуальной защиты являются обязательными. Кроме того, на таких мероприятиях у людей могут попросить COVID-сертификат или сдать экспресс-тест. Маски необходимы также в торгово-развлекательных центрах и всех магазинах.

Школы в Харькове сейчас работают в обычном режиме. Процент вакцинированных педагогов позволяет работать учебным заведениям в оранжевой зоне. Однако харьковские школьники могут пойти на осенние каникулы раньше на неделю, чем запланировано.

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Коронавирус в Харькове: главное

Согласно информации Харьковского городского совета, за время пандемии в Харьковской области подтвердили 177 984 случая заболевания COVID-19.

Болезнь COVID-19 унесла жизни 4 166 харьковчан. Более 150 тысяч жителей области выздоровели.

По состоянию на 11 октября в Харьковской области 20 388 человек находятся под наблюдением.

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