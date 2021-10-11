Наибольшее количество заражений за всю пандемию: в Харькове обостряется ситуация с COVID-19

В Харьковской области за 10 октября обнаружили 1 419 случаев заражений коронавирусом. Это самое большое количество за все время пандемии. За сутки от COVID-19 умерли 30 харьковчан.

Количество новых случаев заражений не уменьшается. Так с 00:00 11 октября Харьковская область находится в оранжевой зоне адаптивного карантина.

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Какие ограничения действуют в Харькове

Из-за оранжевой зоны в Харькове ввели ряд ограничений для граждан. В частности, отныне заполненность общественного транспорта не может превышать количество сидячих мест в салоне. Все пассажиры обязаны надевать защитные медицинские маски.

По информации Харьковской полиции, с начала 2021 года только в метро составили протоколы на более чем 1 тысячу человек, ехавших без масок. Они нарушали масочный режим.

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Только за последнюю неделю правоохранители обнаружили 326 нарушителей режима . Люди должны уплатить штраф. Минимальная его сумма составляет 170 гривен.

В кинотеатрах, театрах и на концертах количество мест для гостей не может превышать 50%. Средства индивидуальной защиты являются обязательными. Кроме того, на таких мероприятиях у людей могут попросить COVID-сертификат или сдать экспресс-тест. Маски необходимы также в торгово-развлекательных центрах и всех магазинах.

Школы в Харькове сейчас работают в обычном режиме. Процент вакцинированных педагогов позволяет работать учебным заведениям в оранжевой зоне. Однако харьковские школьники могут пойти на осенние каникулы раньше на неделю, чем запланировано.

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Коронавирус в Харькове: главное

Согласно информации Харьковского городского совета, за время пандемии в Харьковской области подтвердили 177 984 случая заболевания COVID-19.

Болезнь COVID-19 унесла жизни 4 166 харьковчан. Более 150 тысяч жителей области выздоровели.

По состоянию на 11 октября в Харьковской области 20 388 человек находятся под наблюдением.

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