Как украинцы творили историю на протяжении 30 лет Независимости: факты из крупнейших городов

Творцом каждого государства является его народ. В Украине – множество знаковых событий, которые изменили ход истории. Люди продолжают беречь свою независимость и активно участвуют в украинотворческих процессах.

В этом году Украина празднует 30 лет независимости. Предлагаем Вам посмотреть знаковые события в истории нашего государства, которые изменили историю.

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Провозглашение Независимости Украины

Конечно, больше всего украинотворческих процессов увидел Киев. Здесь в 1991 году открыли новую страницу в жизни украинцев. 392 из 450 депутатов Верховного Совета УССР на экстренной сессии проголосовали за Акт провозглашения независимости Украины.

В то время возле Рады бушевал массовый митинг. Под ее стенами собрались примерно 30 – 50 тысяч человек. Они наблюдали за заседанием, которое транслировали на улицу.

Как в Украине реагировали на День Независимости в 1991 году / Фото "Голос Украины"

После провозглашения несколько народных депутатов вышли на улицу, среди них – диссидент Левко Лукьяненко. Люди с радости взяли его на руки.



Активисты с радости взяли на руки Левко Лукьяненко / Фото УНИАН

Референдум о независимости

Провозгласить Независимость – весомый шаг, но удержать ее – не так уж и легко. Свободу своей страны может сохранить только народ.

1 декабря 1991 года состоялся референдум относительно провозглашения Независимости Украины. В тот день, к счастью, 90,32% людей утвердительно ответили, что поддерживают Независимость. А это, если точно, – 28 миллионов 804 тысячи 71 украинец.



90% людей проголосовали за Независимость / Фото Укринформ

В восточных областях люди тоже поддержали независимость Украины:

Донецкая область – 76,73%;

Луганская область – 80,65%;

Крымская АССР – 67,50%;

Севастополь – 63,74%.

Благодаря такому результату в течение только декабря Украину независимую признали более 40 государств. Хоть до этого независимой страной ее не признавал никто.

Оранжевая революция

22 ноября 2004 года началась Оранжевая революция. Ее считают началом становления демократии в Украине.



Оранжевая революция в 2004 году / Фото из Википедии

Началась революция с митингов в поддержку одного из кандидатов в президенты – Виктора Ющенко. Однако закончилась массовыми акциями из-за фальсификации протоколов для голосования.

По результатам выборов, со значительным отрывом тогда вроде бы победил Виктор Янукович. Люди не поверили в это и вышли на массовый протест. Как результат, Верховный суд назначил повторный 2 тур выборов 26 декабря 2004 года. Победу одержал Виктор Ющенко.



Ющенко на митинге во время Оранжевой революции / Фото из Википедии

Оранжевая революция впервые показала людям возможную фальсификацию на выборах. Она подтолкнула людей изменить сознание и защитить свой выбор.

Революция Достоинства

21 ноября 2013 года на Майдане в Киеве началось событие, которое всколыхнуло Украину и весь мир. Евромайдан (впоследствии Революция Достоинства) начался как реакция общества на отказ тогдашней власти подписать соглашение с Евросоюзом. Мирный митинг превратился в массовый протест, когда активистов с помощью физической силы разогнали 30 ноября.

Революция Достоинства в 2013 году / Фото из Википедии

Тогда началась Революция Достоинства, где погибли официально 107 человек. Их назвали Небесной сотней. Большинство героев умерли от огнестрельных ран 20 февраля 2014 года.

Уверенно можно сказать, если бы не украинские патриоты, мы могли бы потерять то, что так долго отстаивали.

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Томос

5 января 2019 года произошло событие, которое еще больше объединило украинцев. Синод Вселенского патриархата объявил, что церковью-матерью Украины является Константинополь.

Патриарх Варфоломей в Стамбуле подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Это грамота, которая официально подтверждает существование украинской православной церкви. Предстоятелем избрали митрополита Киевского и всея Украины Епифания.



Патриарх Варфоломей в Стамбуле подписал Томос / Фото из Википедии

Произошло это при президентстве Петра Порошенко.



Подписание Томоса поддержал тогдашний президент Петр Порошенко / Фото из Википедии

Ранее украинская церковь принадлежала к Русской Православной церкви. Интересно, что первую попытку создать Украинскую поместную церковь осуществили еще во времена Гетманщины и Директории. Однако этому помешали большевики.

Декоммунизация

В 2015 году Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Она запретила символику, названия улиц и городов, связанных с идеологией СССР.

Как следствие, во всех городах Украины начался процесс декоммунизации.

Киев

В столице Украины изменили ряд названий улиц:

улица Патриса Лумумбы получила новое название – улица Иоанна Павла II (Печерский район);

проспект Воссоединения сменил название на проспект Соборности (Днепровский район);

Московская площадь – на Демеевскую площадь (Голосеевский район);

улица Кутузова – улица Генерала Алмазова (генерал-хорунжий Армии УНР);

переулок Кутузова – переулок Евгения Гуцала (украинский писатель);

улица Суворова – на улицу Емельяновича-Павленко (командующий армии УНР),

улица Баумана – улица Януша Корчака (польский педагог).

Также в Киеве на Лыбедской площади снесли гранитный "памятник чекистам — борцам революции".



На Лыбедской снесли памятник чекистам / Фото из фейсбука Антона Комарова

Львов

В 2016 году во Львове тоже переименовали улицы, а именно – Петровского и Мележа. В частности, улицу, названную в честь советского государственного деятеля Григория Петровского, присоединили к соседней улице Сосюры. А улицу Мележа присоединили к Земельной, несмотря на то, что она относится к промышленной территории.

Кроме этого, во Львове 23 июля 2021 года демонтировали главную часть советского Монумента славы, что на Стрыйской. В частности, снесли две бронзовые фигуры: родины-матери и красноармейца, держащего меч.

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Как во Львове на Стрыйской сносили Монумент славы / Фото из Википедии

Харьков

В Харькове в результате декоммунизации появился майдан Героев Небесной Сотни. Ранее площадь называлась в честь коммунистического деятеля Николая Руднева. Переименовали ее 20 ноября 2015 года.

Идею для нового названия подсказали харьковские активисты. Они еще в апреле символически переименовали площадь на Майдан Небесной Сотни.



Майдан Героев Небесной Сотни в Харькове / Фото "Евро Харькова"

Сегодня в центре Майдана стоит крест с надписью "Боже, храни Украину". Хотя еще в 2015 году здесь стоял памятник Рудневу.

Кроме этого, в Харькове изменили названия многих улиц. Например, раньше в городе была улица Фрудзе, названная в честь советского военного деятеля. Теперь она носит имя Дмитрия Баглия – выдающегося украинского историка и академика.

Днепр

Всего в Днепре сменили 294 советских топонима. Более того, 19 мая 2016 года само название города Днепропетровск сменили на Днепр. Из названия вычеркнули фамилию Григория Петровского – одного из организаторов Голодомора.

Также изменили названия 5 районов:

Красногвардейский – Чечеловский;

Бабушкинский – Шевченковский;

Кировский – Центральный;

Ленинский – Новокодакский;

Октябрьский – Соборный.

Сменили и другие топонимы: Набережная имени Ленина стала Сичеславской, проспект Петровского – проспектом Ивана Мазепы, а улица Петровского – улицей Андрея Сахарова.

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Одесса

В Одессе, в частности, не стало таких улиц, как: Днепропетровская дорога, Героев Сталинграда, проспект Маршала Жукова, улица Чапаева.

Зато появились проспект Небесной Сотни, улицы Героев Крут, Ивана Мазепы, Романа Шухевича, Андрея Шептицкого.

В некоторых населенных пунктах области предпочитали в основном нейтральные названия, не связанные с историческими персоналиями и событиями. Здесь можно встретить улицы Степную, Радостную, Солнечную.

Ленонопад

Настоящая декоммунизация началась во время Євромайдана. Люди стихийно уничтожали памятники Ленину. Это явление даже получило название – ленинопад. За 2013 – 2014 годы в Украине "упало" 552 Ленина.

После того, как повалили первый памятник, всего в Украине снесли 1221 памятник красному вождю.

Киев

Все началось со сноса Ленина в центре Киева в декабре 2013 года. Событие состоялось 8 декабря 2013 года примерно в 18:00 с участием активистов.



В Киеве свалили памятник Ленину / Фото из Википедии

Далее процесс приобрел просто стихийный характер.



Ленинопад в центре Киева / Фото из Википедии

Харьков

Ленинопад также коснулся и Харькова. Там свалили памятник вождю, который установили в далеком 1963 году. Произошло это 28 сентября 2014 года после митинга "Харьков – это Украина" на майдане Свободы. Там собралось по меньшей мере 3 тысячи человек.

Разрушение памятника Ленину в Харькове / Фото из Википедии

Днепр

В Днепре памятник Ленину стоял напротив Центрального универмага. Активисты повалили постамент 22 февраля 2014 года. Они подпилили ему ноги, а водитель автокрана зацепил и повалил вождя.



Повалили голову Ленина в Днепре / Фото Gorod.dp

Одесса

30 ноября 2014 года в Одессе возле территории автосборочного завода местные разбили голову памятника Владимиру Ленину.

Ленин был изображен вместе с писателем Максимом Горьким. Его активисты не задели.



В Одессе повалили памятник вождю / Фото из фейсбука партии "Свобода"

Львов

Во Львове памятник Ленину демонтировали еще в начале 90-х. Он находился перед Оперным театром с 1952 года. Произошло это с санкции местной власти 14 сентября 1990 года в присутствии более 50 тысяч граждан. Бронзовая фигура была позже расплавлена и использована для сооружения во Львове памятника Жертвам коммунистических преступлений.

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В нашем государстве происходило много украинотворческих процессов. Это свидетельство того, что украинцы – не равнодушны к судьбе своей страны и готовы меняться ради лучшего будущего.