Найдена утраченная сцена с обнаженной Мэрилин Монро

Когда кинозвезда Мэрилин Монро снималась в любовной сцене с Кларком Гейблом в картине "Неприкаянные", она упустила простыню прикрывавшую голое тело. Однако режиссер фильма Джон Хьюстон отказался включать сцену в финальный монтаж.

С тех пор сцена с обнаженной Монро считалась уничтоженной, однако сценарист Чарльз Касильо, автор еще не опубликованной биографии Монро, выяснил судьбу потерянной сцены. Об этом сообщает Daily Mail.

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Мэрилин Монро обнажилась в фильме

Касильо взял интервью у Кертиса Тейлора, сына продюсера ленты Фрэнка Тейлора. Тот поделился, что его отец считал кадры ценными и сохранил их. После смерти продюсера в 1999 году его сын поместил пленку в сейф.

Сцена длится 45 секунд. В кадре Мэрилин Монро и актер Кларк Гейбл разыгрывают сцену любви, причем мужчина полностью одет, а женщина сбрасывает с себя простыню и остается голой. Это был первый раз, когда Монро полностью обнажилась в кино.



Съемки фильма "Неприкаянные"

"Неприкаянные"

– это последний законченный фильм с участием Монро, которая умерла в 1962 году в возрасте 36 лет.