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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Найдены ноутбук и телефон одного из убитых в ЦАР российских журналистов

47 Читати новину українською
Знайдено ноутбук і телефон одного із убитих у ЦАР російських журналістів
Знайдено ноутбук і телефон одного із убитих у ЦАР російських журналістів / Фото з відкритих джерел

Мобильный телефон, переносные жесткие диски и ноутбук одного из убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов обнаружили местные правоохранители. Официально ЦАР уже заявила о своей готовности к сотрудничеству с Россией по расследованию этого дела.

Об этом сообщает ТСН.

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Во время ежедневного брифинга 9 августа 2018 года официальный спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в найденном телефоне были две сим-карты – российская и местная. МИД РФ подготовит официальный запрос соответствующего оператора мобильной связи к ЦАР, чтобы получить информацию о звонках и сообщениях, сделанных с этого телефона.


Убитые в ЦАР российские журналисты

Напомним, нападение на журналистов произошло 31 июля 2018 года. За убийством российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко могут стоять наемники из частной военной компании "Вагнер".

Теги: журналисты Жертвы Новости России Африка Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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