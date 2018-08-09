Найдены ноутбук и телефон одного из убитых в ЦАР российских журналистов

Мобильный телефон, переносные жесткие диски и ноутбук одного из убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов обнаружили местные правоохранители. Официально ЦАР уже заявила о своей готовности к сотрудничеству с Россией по расследованию этого дела.

Об этом сообщает ТСН.

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Во время ежедневного брифинга 9 августа 2018 года официальный спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в найденном телефоне были две сим-карты – российская и местная. МИД РФ подготовит официальный запрос соответствующего оператора мобильной связи к ЦАР, чтобы получить информацию о звонках и сообщениях, сделанных с этого телефона.



Убитые в ЦАР российские журналисты

Напомним, нападение на журналистов произошло 31 июля 2018 года. За убийством российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко могут стоять наемники из частной военной компании "Вагнер".