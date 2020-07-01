В 2018 году Мустафу Найема, который тогда был народным депутатом, избили трое неизвестных – это случилось в центре Киева. Рассмотрение дела длилось больше 2 лет. На днях суд полностью оправдал нападавших. Как Найем комментирует такое решение – читайте дальше.

На последнее заседание по делу Мустафу Найема вообще не пригласили. Об этом он рассказал в эфире программы "Что это было?" на 24 канале.

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Кроме этого, по его словам, судьи также не исследовали все доказательства. А главный их аргумент был таким: мол – да, есть видео, на котором все видно, но оно неправильно оформлено документально.

Смотрите видео нападения с камеры наблюдения:

Найем отметил, что не будет давать оценку действиям судей. Но надеется, что это сделает Верховный суд Украины и Европейский суд по правам человека – потому что адвокаты обжалуют решение суда.

"Мне кажется, что мы все – семья, друзья и те, кто были рядом – прошли этот конфликт спокойно. Без вымогательств или попытки воспользоваться системой. Я не звонил ни прокурору, ни судье", – подчеркнул он.

Это при том, что я знаю многих людей. Более того, мне предлагали договориться, переговорить. Но мы принципиально на это не шли. Поэтому мы точно действуем до конца,

– заверил Найем.

И подчеркнул, что вопрос заключается в другом. Ведь есть судья, который принял такое решение, и люди, которые не исследовали доказательства. "Понимают ли они, что завтра их, их дочь или сына могут избить на улице? Они лягут в больницу, и никто не докажет правду. Вот это страшнее", – сказал он.

Найем объяснил: об этом нужно говорить, поэтому он будет обжаловать решение суда. Вопрос ведь не в том, чтобы доказать чью-то вину. А в том, чтобы добиться справедливости. По его мнению, в апелляции уже все будет понятнее. А дальше – потребует возмещения и будет действовать согласно процедуре.

"Вместе с тем мы с нашими юристами выигрываем суды в пользу наших компаний. Поэтому сказать, что все судьи плохие – тоже неправда. Но вот есть конкретное проявление: 2 года длится суд, а потом говорят – извините, мы не видим вины людей, которые очевидно были причастны", – подытожил он.

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