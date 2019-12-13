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      Найем и его адвокатская компания не будут защищать в суде подозреваемых в убийстве Шеремета

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      Маси Найем / Фото из соцсетей

      Адвокат Маси Найем и компания "Миллер", учредителем которой он является, не будут защищать в суде подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Правда, 12 декабря адвокаты компании обеспечивали соблюдение закона во время следственных действий в отношении задержанных.

      Об этом говорится на фейсбук-странице адвокатской компании "Миллер".

      Актуально: Подозреваемым в убийстве Шеремета изберут меру пресечения 13 декабря: что происходит сейчас

      Адвокатское объединение "Миллер" не защищает и не будет защищать в будущем подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета – друга основателя и адвоката компании Маси Найема,
      – говорится в обращении.

      Отмечается, что поскольку Павел Шеремет был другом Найема, это делает невозможным защиту кого-либо из подозреваемых, поскольку речь о конфликте интересов.

      В компании добавляют: адвокаты "Миллера" не входили в дело на стороне защиты подозреваемых, а только обеспечили соблюдение закона при проведении следственных действий у подозреваемого Андрея Антоненко. Тот воспользовался своим правом и обратился в компанию за правовой помощью во время обыска и вручения ему подозрения.

      К теме: Что известно об Андрее Антоненко Riffmaster, которого обвиняют в убийстве Шеремета

      Что известно об убийстве Павла Шеремета:

      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля.

      Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлия Кузьменко,
      • Андрей Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Инна Грищенко.

      Следствие длится более 3 лет. За это время ни организаторов, ни исполнителей взрыва не было установлено.

      Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

      Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Новости политики
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