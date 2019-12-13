Найем и его адвокатская компания не будут защищать в суде подозреваемых в убийстве Шеремета

Адвокат Маси Найем и компания "Миллер", учредителем которой он является, не будут защищать в суде подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Правда, 12 декабря адвокаты компании обеспечивали соблюдение закона во время следственных действий в отношении задержанных.

Об этом говорится на фейсбук-странице адвокатской компании "Миллер".

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Адвокатское объединение "Миллер" не защищает и не будет защищать в будущем подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета – друга основателя и адвоката компании Маси Найема,

– говорится в обращении.

Отмечается, что поскольку Павел Шеремет был другом Найема, это делает невозможным защиту кого-либо из подозреваемых, поскольку речь о конфликте интересов.

В компании добавляют: адвокаты "Миллера" не входили в дело на стороне защиты подозреваемых, а только обеспечили соблюдение закона при проведении следственных действий у подозреваемого Андрея Антоненко. Тот воспользовался своим правом и обратился в компанию за правовой помощью во время обыска и вручения ему подозрения.

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Что известно об убийстве Павла Шеремета:

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля.

Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

• Яна Дугарь,

• Юлия Кузьменко,

• Андрей Антоненко,

• Владислав Грищенко,

• Инна Грищенко.

Следствие длится более 3 лет. За это время ни организаторов, ни исполнителей взрыва не было установлено.

Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

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