Найем о своей работе в Укроборонпроме: "Я не буду заниматься продажей оружия"

Экс-нардеп и действующий заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем заявил, что на своей должности в компании не будет заниматься производством и продажей оружия. В круг его обязанностей также входит борьба с коррупцией.

"Моя основная задача – помогать компаниям-участникам концерна в их коммуникации с органами власти, в том числе, с регуляторами, правоохранительными органами и основными госзаказчиками. В основном это работа в юридической плоскости и в части координации различных департаментов и предприятий государственного концерна", – пояснил Найем в своем телеграмм-канале.

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Он также анонсировал, что с 25 ноября будет рассказывать украинцам о хрониках Укроборонпрома: что происходит в компании, "куда мы идем, какой видим компанию в будущем, (будем) благодарить тех, кто нам помогает, и делать известными тех, кто сопротивляется и мешает".

И да, это правда, что мы активно готовимся к корпоратизации и смене бренда – несмотря на хорошее воплощение, щит главной оборонной компании страны пока еще немного дырявый,

– добавил Найем.

Найем опубликовал цифры Укроборонпрома: