Найем о своей работе в Укроборонпроме: "Я не буду заниматься продажей оружия"
Экс-нардеп и действующий заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем заявил, что на своей должности в компании не будет заниматься производством и продажей оружия. В круг его обязанностей также входит борьба с коррупцией.
"Моя основная задача – помогать компаниям-участникам концерна в их коммуникации с органами власти, в том числе, с регуляторами, правоохранительными органами и основными госзаказчиками. В основном это работа в юридической плоскости и в части координации различных департаментов и предприятий государственного концерна", – пояснил Найем в своем телеграмм-канале.
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Он также анонсировал, что с 25 ноября будет рассказывать украинцам о хрониках Укроборонпрома: что происходит в компании, "куда мы идем, какой видим компанию в будущем, (будем) благодарить тех, кто нам помогает, и делать известными тех, кто сопротивляется и мешает".
И да, это правда, что мы активно готовимся к корпоратизации и смене бренда – несмотря на хорошее воплощение, щит главной оборонной компании страны пока еще немного дырявый,
– добавил Найем.
Найем опубликовал цифры Укроборонпрома:
- 68 863 работников;
- 137 предприятий, из которых 28 – конструкторские бюро, 46 – убыточные, 16 находятся в процессе ликвидации, а 21 – на оккупированных территориях;
- 1,5 миллиарда гривен долга по зарплате, из которого почти половина приходится на "Харьковский авиационный завод";
- 19 247 домов, сооружений и земельных участков общей площадью 5,5 тысячи гектаров;
- 583 уголовных производства на общую сумму ущерба почти в миллиард гривен;
- 34% всего оборонного заказа страны, что вдвое меньше, чем в 2014 году;
- 800 миллионов долларов ежегодного экспорта, большая доля которого – ремонты техники и вооружений советского периода.