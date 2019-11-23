10:34
23 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космическое богатство Рогозина. Россияне ловят иностранных агентов
      Вєсті Кремля
      23:02, 22 ноября
      Вести.UA: Домик для Деда Мороза за 6 миллионов. Обучение "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:39, 22 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Найем о своей работе в Укроборонпроме: "Я не буду заниматься продажей оружия"

      34 Читати новину українською
      Мустафа Найем рассказал, чем именно будет заниматься в Укроборонпроме / 24 канал

      Экс-нардеп и действующий заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем заявил, что на своей должности в компании не будет заниматься производством и продажей оружия. В круг его обязанностей также входит борьба с коррупцией.

      "Моя основная задача – помогать компаниям-участникам концерна в их коммуникации с органами власти, в том числе, с регуляторами, правоохранительными органами и основными госзаказчиками. В основном это работа в юридической плоскости и в части координации различных департаментов и предприятий государственного концерна", – пояснил Найем в своем телеграмм-канале.

      К теме: Предприятия Укроборонпрома будут проводить определенные закупки через систему ProZorro

      Он также анонсировал, что с 25 ноября будет рассказывать украинцам о хрониках Укроборонпрома: что происходит в компании, "куда мы идем, какой видим компанию в будущем, (будем) благодарить тех, кто нам помогает, и делать известными тех, кто сопротивляется и мешает".

      И да, это правда, что мы активно готовимся к корпоратизации и смене бренда – несмотря на хорошее воплощение, щит главной оборонной компании страны пока еще немного дырявый,
      – добавил Найем.

      Найем опубликовал цифры Укроборонпрома:

      • 68 863 работников;
      • 137 предприятий, из которых 28 – конструкторские бюро, 46 – убыточные, 16 находятся в процессе ликвидации, а 21 – на оккупированных территориях;
      • 1,5 миллиарда гривен долга по зарплате, из которого почти половина приходится на "Харьковский авиационный завод";
      • 19 247 домов, сооружений и земельных участков общей площадью 5,5 тысячи гектаров;
      • 583 уголовных производства на общую сумму ущерба почти в миллиард гривен;
      • 34% всего оборонного заказа страны, что вдвое меньше, чем в 2014 году;
      • 800 миллионов долларов ежегодного экспорта, большая доля которого – ремонты техники и вооружений советского периода.

       

      Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака
      сегодня
      1018
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Мустафа Найем Укроборонпром
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      История Голодомора: почему уничтожали украинцев
      сегодня , 10:02 История Голодомора: почему уничтожали украинцев
      Олена Кандяк 1961
      Главные новости 22 ноября: "Приватбанк" не вернут Коломойскому, спасение моряков в Одессе
      сегодня , 09:08 Главные новости 22 ноября: "Приватбанк" не вернут Коломойскому, спасение моряков в Одессе
      Наталія Пристанська 455
      Украина до сих пор не получила 35 млн долл. помощи США: объясняем, почему
      сегодня , 08:57 Украина до сих пор не получила 35 млн долл. помощи США: объясняем, почему
      Світлана Попова 123
      Дела Майдана и Иловайска: кто должен довести их до конца
      сегодня , 08:40 Дела Майдана и Иловайска: кто должен довести их до конца
      Юрій Бутусов 263
      Ігнорування справ Майдану стане фатальною помилкою для Зеленського
      22 ноября , 23:00 Ігнорування справ Майдану стане фатальною помилкою для Зеленського
      Роман Маселко 93
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук