Найем: Решение суда направлено лично против Супрун, и восстановиться ей будет чрезвычайно трудно

Отстранение Супрун – это реванш за реформы, которые она проводила. Реформы, которые стали настолько токсичными, что решение о ее отстранении было согласованным со всех сторон, хотя сейчас они делают вид, что к этому не причастны.

Такую позицию высказал в прямом эфире 24 канала народный депутат Украины Мустафа Найем.

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Он также пояснил, почему Окружной административный суд рассматривал и продолжит рассматривать дело Супрун: "Все центральные государственные исполнительные органы зарегистрированы в Киеве. Гражданин, чиновник, который уволен или который не прошел аттестацию, проверку и т.д. – может обращаться только в этот суд. Ни один другой суд в стране не может заниматься этими вопросами".



Суд в деле отстранения Супрун вызвал значительный общественный резонанс

Нардеп ответил и на вопрос, имеет ли отношение действующий президент к увольнению Ульяны Супрун: "Президент не вспоминает про Окружной административный суд. Ведь именно он единственный мог ликвидировать этот суд. Суд, который давал разрешение на разгон Майдана. Предполагаю, что большинство судей этого суда имеют за плечами неправомерные решения, необъяснимые активы, а следовательно – находятся "на крючке". То есть будут принимать "нужные решения".

Этот суд будет всегда защищать решения органов государственной власти. Но решение по Супрун не касается органов власти. Оно касается конкретно Ульяны Супрун. Иск и решения составлены таким образом, что именно ей персонально запрещено выполнять одну роль в органах государственной власти. Поэтому ей будет очень трудно восстановиться. И этот процесс не будет быстрым,

– подытожил Мустафа Найем.

Видео полного интервью Мустафы Найема 24 каналу смотрите здесь.