15:48
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Найема выписали из больницы после избиения в центре Киева

53 Читати новину українською
Мустафу Найема выписали из больницы
Мустафу Найема выписали из больницы

Народного депутата Украины Мустафу Найема выписали из больницы после того, как 30 апреля на него было совершено нападение.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Читайте также: Адвокат рассказал, как россияне провоцируют Сенцова

"Выписали из больницы, сняли все шины, прутья, резинки и другие приспособления. Спасибо всем за поддержку, юмор и отдельно за то, что не посмели жалеть", – заявил Найем.

Депутат подчеркнул, что не жаждет мести и не считает судебное дело против его обидчиков "делом" всей жизни, однако замять его он тоже не даст.

Я и мои адвокаты тщательно следим за ходом расследования и будем регулярно публично информировать о его результатах. Сам я готовлюсь к следственному эксперименту, мы будем подавать гражданский иск и готовиться к открытому судебному процессу,
– отметил Мустафа Найем.

Нардеп сообщил, что сейчас трое ребят по-прежнему находятся под ночным домашним арестом, хотя их защитники пытаются добиться отмены меры пресечения через суд. Один из двух автомобилей арестован, а второй найти пока не удалось.

Главный подозреваемый, вопреки обещаниям адвокатов, как и раньше, в путешествиях. Насколько мне известно, азербайджанская сторона не спешит его выдавать из мести за то, что ранее Украина отказывалась выдавать Баку преследуемых там оппозиционеров,
– отметил депутат.

Найем подчеркнул, что уже завтра он планирует выйти на работу в Верховную раду Украины и принимать участие в голосовании.

Напомним, 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафу Найема избили парни, с которыми у него произошел конфликт из-за опасного нарушения последними правил дорожного движения. Нападавшие нанесли политику несколько ударов и скрылись. Троих удалось задержать, еще один успел уехать за границу.

2 мая в Шевченковском райсуде Киева трем нападавшим на Найема была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Теги: Новости Киева Новости Украины Избиение Мустафа Найема Мустафа Найем
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук