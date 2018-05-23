Найема выписали из больницы после избиения в центре Киева

Народного депутата Украины Мустафу Найема выписали из больницы после того, как 30 апреля на него было совершено нападение.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

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"Выписали из больницы, сняли все шины, прутья, резинки и другие приспособления. Спасибо всем за поддержку, юмор и отдельно за то, что не посмели жалеть", – заявил Найем.

Депутат подчеркнул, что не жаждет мести и не считает судебное дело против его обидчиков "делом" всей жизни, однако замять его он тоже не даст.

Я и мои адвокаты тщательно следим за ходом расследования и будем регулярно публично информировать о его результатах. Сам я готовлюсь к следственному эксперименту, мы будем подавать гражданский иск и готовиться к открытому судебному процессу,

– отметил Мустафа Найем.

Нардеп сообщил, что сейчас трое ребят по-прежнему находятся под ночным домашним арестом, хотя их защитники пытаются добиться отмены меры пресечения через суд. Один из двух автомобилей арестован, а второй найти пока не удалось.

Главный подозреваемый, вопреки обещаниям адвокатов, как и раньше, в путешествиях. Насколько мне известно, азербайджанская сторона не спешит его выдавать из мести за то, что ранее Украина отказывалась выдавать Баку преследуемых там оппозиционеров,

– отметил депутат.

Найем подчеркнул, что уже завтра он планирует выйти на работу в Верховную раду Украины и принимать участие в голосовании.

Напомним, 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафу Найема избили парни, с которыми у него произошел конфликт из-за опасного нарушения последними правил дорожного движения. Нападавшие нанесли политику несколько ударов и скрылись. Троих удалось задержать, еще один успел уехать за границу.

2 мая в Шевченковском райсуде Киева трем нападавшим на Найема была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.