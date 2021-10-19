Накануне отопительного сезона отключили от газа целое село: СБУ открыла уголовное дело

В селе Благодатное, что на Харьковщине, накануне отопительного сезона отключили газоснабжение. Служба безопасности открыла уголовное дело для того, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

Согласно информации правоохранителей, должностные лица АО "Харьковгаз" требовали дополнительные деньги от потребителей, заявляя, что в виноваты в поднятии цен президент Украины и руководство государства.

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"Это повлекло многочисленные акции протеста местных жителей и перекрытие важных автомобильных путей", – отметили в Службе безопасности Украины.

Отключили от газа целое село

По информации СБУ, чиновники АО "Харьковгаз" оставили без газа целое село в начале октября. Это произошло под видом ремонтных работ,

– сообщили правоохранители.

Сразу после отключения, жителям села выдвинули требование:

Подписать дополнительное соглашение на еще одну несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем;

Платежка для каждой семьи должна была бы вырасти на 1 200 – 1 800 гривен в год.

Представители АО "Харьковгаз" отказывались подавать газ в населенный пункт без того, чтобы каждый житель села подписал этот договор.

То есть, пользуясь монопольным положением и потребностью населения в газе в начале отопительного сезона, поставили людей в безвыходное положение.

СБУ открыла уголовное дело

СБУ открыла уголовное производство по статье о "Действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти").

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается, изучаются все обстоятельства этой ситуации.

После вмешательства Службы безопасности и местной власти газоснабжение в село Благодатное, что на Харьковщине, восстановили 17 октября.