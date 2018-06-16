Накануне Марша равенства правоохранители перекроют центр Киева

В управлении Национальной полиции города Киева сообщили, что планируют перекрыть ряд улиц накануне проведения Марша равенства "КиевПрайд-2018" в центре Киева.

Информация о перечне улиц, будут закрыты на время проведения мероприятия, опубликована на сайте ведомства.

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Отмечается, что перекрытие движения транспорта начнется с 18:00 16 июня до конца мероприятия 17 июня.

В полиции рекомендуют, во избежание неудобств, заранее планировать маршруты передвижения по городу.

Напомним, ранее в управлении Национальной полиции города Киева сообщали, что во время Марша равенства 17 июня в Киеве, организованного ЛГБТ-сообществом, порядок будут обеспечивать около 5 тысяч полицейских.



Марши равенства будет проходить в поддержку ЛГБТ-сообщества "КиевПрайд-2018". Добавим, что прошлогодний КиевПрайд-2017 отметился семью нападениями в результате которых пострадали 10 человек и двое правоохранителей. В марше приняли участие 2,5 тысячи человек.

Что такое КиевПрайд?

Это марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Мероприятие ежегодно проходит в Киеве с 2012 года. Целью Марша равенства является развитие ЛГБТ сообщества, усиление сотрудничества между ЛГБТ и правозащитными организациями в Украине.