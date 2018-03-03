Накануне Оскара-2018 в Голливуде появился памятник Вайнштейну: фото

Памятник "диванному кастингу" со скандальным кинопродюсером Харви Вайнштейном появился на улицах Лос-Анджелеса накануне 90 церемонии награждения кинопремии "Оскар-2018".

Об этом сообщается на Variety.

Авторами памятника стали уличные художники из Лос-Анджелеса Джошуа Монро и Plastic Jesus. Несколько лет назад они создали скандальные памятники голого Дональда Трампа, которые появились во многих городах США.

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На этот раз они создали новую работу, использовав образ Вайштейна как символ конца эпохи, где сексуальные домогательства в Голливуде считались нормой.

Памятник под названием "Диванный кастинг" воплощает кушетку, на которой в полный рост сидит Харви Вайнштейн, одетый в халат на голое тело, в носках и тапочках. В руках киномагнат держит заветную статуэтку "Оскар". Новую экспозицию теперь можно увидеть неподалеку театра Dolby, где традиционно вручают кинопремии.

К слову, 90-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 4 марта 2018 года.

Кто такой Харви Вайнштейн?



Харви Вайнштейн — известный кинопродюсер, который основал компанию Miramax Films и The Weinstein Company. Лауреат международных премий. Вайнштейна неоднократно признавали одним из самых влиятельных продюсеров мира.



Однако в октябре 2017 года его фамилия была на всех страницах газет из-за обнародования информации о сексуальных домогательствах. Жертвами похотливого продюсера были актрисы Ума Турман, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу и десятки других.