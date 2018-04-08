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Накануне Пасхи в Днепропетровской области жестоко убили женщину

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Накануне Пасхи в Днепропетровской области жестоко убили женщину
Накануне Пасхи в Днепропетровской области жестоко убили женщину / Фото из соцсетей

7 апреля в Днепропетровской области произошло жестокое убийство женщины. Утром в дежурную часть отдела полиции от диспетчера службы ГСЧС поступило сообщение, что в частном доме произошел взрыв газа и обнаружен труп женщины-хозяйки, 1972 г. р., с множественными осколочными ранениями лица и рук.

Об этом сообщает первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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По прибытию полиции было установлено, что в руках женщины сработало самодельное взрывное устройство, замаскированное под бытовой электроприбор. В середине него находился, вероятно, корпус гранаты с электродетонатором, который, в свою очередь, был подсоединен к проводам питания прибора,
– пишет Аброськин.

Уже в ходе проведения необходимых мероприятий было установлено, что еще в начале марта во дворе своего дома возле забора эта женщина вместе с мужем нашли пакет, в котором находился электрический бытовой прибор и еще некоторые вещи. Пакет осмотрели и решили оставить себе.

Скорее всего, утром женщина решила использовать этот бытовой электроприбор, присоединила его к электросети и в это время раздался взрыв,
– рассказал Аброськин.

Сейчас полиция проводит мероприятия, направленные на установление личности убийцы.

Теги: Криминальные новости Новости Днепра Оружие
Источник: 24 Канал
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