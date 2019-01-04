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      Накануне Рождества украинские пограничники спели "Щедрик": видео

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      Пограничники поздравили украинцев с Рождеством
      Пограничники поздравили украинцев с Рождеством / Кадр из видео

      Украинские пограничники записали трогательное видеопоздравление с Рождеством Христовым. В нем бойцы ГПСУ исполнили известную во всем мире украинскую щедривку "Щедрик" и даже промаршировали под эту композицию.

      Соответствующее видео распространила в Facebook пресс-служба ГПСУ.

      "По случаю Рождественских праздников Государственная пограничная служба Украины желает здоровья и семейного уюта. Как известно, в Рождественскую ночь случаются чудеса и исполняются заветные желания. Пусть все ваши мечты станут действительными! С Рождеством Христовым!", – говорится в поздравлении пограничников.

      Читайте также: Украинский "Щедрик" восхитительно прозвучал на одной из красивейших площадей мира: видео

      Смотрите видеопоздравление украинских пограничников с Рождеством:

       

      Теги: Музыка Новости Украины Новогодние праздники Госпогранслужба Рождество
      Источник: 24 канал
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