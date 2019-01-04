Накануне Рождества украинские пограничники спели "Щедрик": видео
Украинские пограничники записали трогательное видеопоздравление с Рождеством Христовым. В нем бойцы ГПСУ исполнили известную во всем мире украинскую щедривку "Щедрик" и даже промаршировали под эту композицию.
Соответствующее видео распространила в Facebook пресс-служба ГПСУ.
"По случаю Рождественских праздников Государственная пограничная служба Украины желает здоровья и семейного уюта. Как известно, в Рождественскую ночь случаются чудеса и исполняются заветные желания. Пусть все ваши мечты станут действительными! С Рождеством Христовым!", – говорится в поздравлении пограничников.
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Смотрите видеопоздравление украинских пограничников с Рождеством: