В сети выложили видео из квартиры молодой пары, где виден страшный беспорядок. О горе-соседях рассказали 5 октября.

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"Замечательный" сосед

Жительница дома рассказывает, что ее соседи с недавних пор продали комнату в своей квартире молодой паре. С тех пор начались сплошные ужасы. Новые соседи подбирают животных на улице, приносят их домой и издеваются над ними. К тому же по ночам молодая пара бьет по дверям и стенам.

Однажды соседи ушли из квартиры и забыли закрыть дверь. Женщина говорит, что они опять ушли за новой партией мусора, который собирают в комнате. Она решила зайти в жилище и снять все, что там происходит.

На записи видно, что в квартире ужасный беспорядок и куча мусора. Очевидно, что там убирали очень давно. Вероятно, оттуда еще и доносится вонь. Женщина решила выложить видео в сети, чтобы инцидент получил большую огласку.

Молодая пара накапливает мусор в квартире и издевается над животными: видео