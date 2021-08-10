Рассказала мать днепровской школьницы Татьяна 9 августа. Инцидент произошел на улице Донецкой в маршрутке, которая курсирует по 38 маршруту.

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Еще и накричал на ребенка

По словам женщины, водитель не захотел везти ребенка по льготе – со скидкой 25%. Кроме этого он еще накричал на девочку за то, что она якобы его обманывает.

Мать ребенка позвонила представителям проекта "Безопасная школа". Там ей подтвердили, что дети могут пользоваться правом льготного проезда даже на каникулах.

Жалобы сразу услышали

Из-за этой истории Татьяна решила жаловаться в Департамент транспорта и инфраструктуры горсовета Днепра. Там ей сразу ответили и пообещали отстранить водителя от работы.

Также отметили, что это нужно для прохождения мужчиной дополнительного инструктажа по его обязанностям. Однако действительно ли это сделали – неизвестно.

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